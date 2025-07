Mosbach – Auftrag erfüllt, Zertifikat erhalten – Enrique Moral-Walchshofer qualifizierte sich beim Bildungsanbieter Mothex für den allgemeinen Arbeitsmarkt

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein digitaler Freizeiterlebnisplan – mit diesem Produkt

stiftet das Nonprofitunternehmen Mothex Nutzen, unter anderem bei

Firmen und deren Mitarbeitenden. Erstellt werden die digitalen

Ausflugstipps von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Dazu gibt es

fachkundige Anleitung durch Tutoren und am Ende ein IHK-Zertifikat.

Jetzt hat mit Enrique Moral-Walchshofer auch ein Klient der

Johannes-Diakonie das Angebot von Mothex erfolgreich absolviert.

Zur Überreichung des IHK-Zertifikats samt ziselierter Glas-Trophäe

kamen Vertreter von Mothex und dem Auftraggeber, der Volksbank

Kurpfalz, eigens nach Mosbach.

Nach eineinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit konnten sich Mothex-

Geschäftsführer Björn Kelz und Enrique Moral-Walchshofer bei dieser

Gelegenheit erstmals persönlich begrüßen. Zweimal pro Woche

hatten sie sich zuvor online getroffen, um mit anderen Teilnehmenden

gemeinsam in der Software von Mothex geschult zu werden und für

ihre jeweiligen Auftraggeber zu arbeiten. „Die Auftaktsitzung war

Aufregung pur“, erinnert sich Enrique Moral-Walchshofer, der im

vergangenen Jahr den Berufsbildungsbereich der Johannes-Diakonie

absolviert hat und sich sehr für die Arbeit am Computer interessiert.

Als er im Rahmen des Projekts einen eigenen Laptop bekam, war das

für ihn „ein absolutes Highlight“. Dann hieß es erst einmal:

Informationen sammeln. Per Webrecherche füllte Moral-Walchshofer

den digitalen Freizeiterlebnisplan für den Kunden Volksbank mit

Vorschlägen für Freizeitunternehmungen wie Wanderungen,

Besichtigungen oder Attraktionen für Kinder. 203 Stunden Arbeit

flossen laut IHK-Zertifikat in das digitale Angebot, das pünktlich zu

den Ferien für Volksbank-Mitarbeitende freigeschaltet werden soll.

Gewonnen haben bei dem Projekt alle Beteiligten, findet Markus Hug,

Bereichsleiter Personal bei der Volksbank Kurpfalz. „Mit dem digitalen

Freizeiterlebnisplan bieten wir Service für unsere Mitarbeitenden, und

zugleich leisten wir einen Beitrag zur Qualifizierung von Menschen mit

Behinderung“, erklärte der Personalleiter bei der Zertifikatsübergabe

und findet Zustimmung bei Projektleiterin Jana Greulich von der

Johannes-Diakonie. „Durch die Arbeit für die Volksbank konnte

Enrique nicht nur Technikkompetenz erwerben, sondern auch lernen

im Team mit anderen zu arbeiten. Ein wichtiger Erfahrungswert für

eine mögliche Festanstellung in einem Unternehmen.“

Ob es für Enrique Moral-Walchshofer klappt mit dem Sprung auf den

allgemeinen Arbeitsmarkt, ist noch offen. Einstweilen arbeitet er für

die Mosbacher Werkstätten der Johannes-Diakonie. Aber mit dem

IHK-Zertifikat kann er nun grundlegende Qualifikationen und

Technikkompetenz nachweisen. Die dazugehörige Glas-Trophäe hat

jedenfalls einen Ehrenplatz bei ihm sicher.

((Bild: 250728-Qualifikation-fuer-den-Arbeitsmarkt.jpg)) Enrique Moral-

Walchshofer freut sich über seine IHK-Qualifikation. Begleitet und

unterstützt wurde er von (v. l.) Jana Greulich (Johannes-Diakonie),

Björn Kelz (Mothex) und Markus Hug (Volksbank Kurpfalz). Foto:

Andreas Lang

Quelle:

Johannes-Diakonie Mosbach