Mannheim – Zu Gunsten von Menschen mit HIV und Aids: 34. Regenbogenfest in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Regenbogenfest zu Gunsten von Menschen mit HIV und Aids hat in Mannheim eine lange Tradition. Von 1988 – 2002 von der Aidshilfe Mannheim/Ludwigshafen durchgeführt, war dieses Benefiz-Event eines der größten nicht-kommerziellen Kulturfeste in der Quadratestadt. Im Jahr 2003 übernahm der neugegründete Benefiz-Rhein-Neckar e.V. die Organisation des Festes im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses. Nach einer schöpferischen Pause 2014 wurde die Veranstaltung 2015 an neuem Ort, dem OEG-Citybeach wiederaufgenommen.

Am Samstag, 2. August 2025 findet von 15.00 – 22.00 Uhr die neunte Neuauflage dieser Traditionsveranstaltung am OEG-Citybeach, Friedrichsring 48 in Mannheim statt. Das Showprogramm auf der Citybeach-Bühne macht auf ein ernstes Thema aufmerksam, das in den letzten Jahren immer weniger Präsenz in der Öffentlichkeit fand: AIDS. Mit den Spenden unterstützt der Verein zum einen die Präventionsarbeit, zum anderen die Versorgung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS in der Metropolregion. Durch das Programm führt, auf ihre bewährt charmante Art, die Travestiekünstlerin Dolly Dornfelder, zusammen mit Vorstandsmitglied Dieter Camilotto.

Die Mannheimer „Kultband“ Die Schlagerpralinen“ – bekannt vom Stadtfest – sind bereit, die Schlagerwelt zu erobern Wenn „The Chaotics“ die Bühne betreten, wird gefeiert! Mit zehn Händen,

fünf Instrumenten und einer fantastischen Stimme begeistern sie jedes Publikum. Von den aktuellen Hits aus den Charts über Robbie Williams, AC/DC und Toto bis hin zu den Backstreet Boys– diese Band heizt ordentlich ein.

„Animal Jumpsuit“ (ARTIKELFOTO) covern sich gemeinsam durch die Geschichte des Rock, Pop und Punk. Von AC/DC bis Green Day, von Joan Jett bis Elle King, die Mischung ist bunt und das Motto ist dabei klar: gespielt wird, was rockt und Spaß macht.

Mit Christian Stukering betritt ein bewährter Sänger der Community die Bühne. Pop, Soul & Filmmusik – damit geht der überzeugte Wahl-Mannheimer auf der Bühne voll ab. Man traut seinen Augen und Ohren kaum wenn er im Original von Frauen gesungene Titel in deren Stimmlage live interpretiert.

Travestie darf beim Regenbogenfest nicht fehlen: Marco und Fanny Davis bilden zusammen das Team der Travestierevue Chapeau Claque aus dem badischen Raum.

Für die musikalischen Übergänge zeichnet in diesem Jahr DJ Blondie verantwortlich.

Um die Arbeit des Vereins Benefiz Rhein-Neckar e.V. zu unterstützen, verzichten alle Künstler*innen und Bands auf eine Gage.

Das STI-/HIV-Netzwerk Metropolregion Rhein-Neckar und der Aidshilfe AK Ludwigshafen informieren über ihre Arbeit.

www.regenbogenfest.de

Quelle: BENEFIZ – RHEIN – NECKAR e.V.