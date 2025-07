Mannheim – SV Waldhof Mannheim verstärkt Geschäftsführung mit Frank Baumgarte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim stellt sich im Bereich der Geschäftsführung breiter auf und hat Frank Baumgarte zum Geschäftsführer Finanzen berufen. Baumgarte war von 2003 bis 2023 als Kaufmännischer Leiter bei Hannover 96 tätig und verantwortete das gesamte Finanzressort. In dieser Zeit spielte der heutige Zweitligist Hannover 96 bis 2016 durchgängig in der Bundesliga und qualifizierte sich zweimal für die Europa League. Nach zwei Jahren bei der „DI Deutschland.Immobilien AG“ kehrt der erfahrene Finanzexperte in den Profifußball zurück und übernimmt beim Mannheimer Traditionsverein die Position des Geschäftsführers.

Der 56-jährige Baumgarte, der aus der Region Hannover stammt, wird sein Amt offiziell zum 1. September antreten.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier in der Kurpfalz beim SV Waldhof Mannheim. Der Verein besitzt in der Region eine enorme Strahlkraft und ist nach wie vor auch überregional ein bekannter Name im deutschen Fußball. Ich habe große Lust auf die Aufgabe beim SV Waldhof und möchte die Strukturen im Finanzbereich weiter professionalisieren und damit die Grundlage für nachhaltigen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg schaffen. Die Gespräche im Vorfeld haben mir gezeigt, dass hier großes Potenzial besteht –das hat mich überzeugt“, sagt Frank Baumgarte, designierter Geschäftsführer Finanzen des SV Waldhof Mannheim 07. „Gemeinsam mit Gerhard Zuber, dem Geschäftsführer Sport, Marco Popiuk und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klubs möchte ich die Strukturen schaffen, dass Waldhof Mannheim wieder zweitligatauglich wird.“

Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender des SV Waldhof Mannheim 07, sagt:

„Dass wir mit Frank Baumgarte einen ausgewiesenen Fachmann für unseren Verein gewinnen konnten, der über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Profifußball auf höchstem Niveau mitbringt, ist ein bedeutender Schritt für den SV Waldhof Mannheim 07. Mit seinem Know-how im Finanzbereich wird er uns entscheidend weiterbringen. In den vergangenen Wochen haben wir bereits viele strukturelle Veränderungen angestoßen – die Verpflichtung von Frank ist ein weiterer, wichtiger Baustein auf unserem Weg zur Professionalisierung.“

Quelle: SV Waldhof Mannheim e.V.