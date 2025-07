Mannheim – MONNEM BIKE erstmalig im Spinelli-Park: Erfolgreiches Fahrradfestival in und an der U-Halle

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine sehr positive Bilanz zieht die neue Veranstalterin Veranstaltungen – Tourismus – Marketing: Mannheim erleben GmbH (VTM), eine Tochtergesellschaft der Stadt Mannheim, zu MONNEM BIKE – Das Festival 2025 auf dem ehemaligen BUGA-Gelände im Spinelli-Park an der U-Halle.

„Unsere Erwartungshaltung im Hinblick auf die Besucheranzahl als auch in der Durchführung des qualitativen Festivalprogramms wurde übertroffen,” bewertet VTM-Geschäftsführer Oliver Althausen die Veranstaltung, die bei herrlichen Sommertemperaturen ohne Regenschauer stattfand. Insbesondere viele Familien mit Kindern verweilten bis in die frühen Abendstunden auf dem Festivalgelände. Dazu trugen viele Mitmach-Stationen, Workshops und Shows bei.

Der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer sieht sich mit der Standortwahl ebenfalls bestätigt: „Auf SPINELLI wurden rund 70 Prozent der ehemaligen Kasernenfläche entsiegelt und begrünt. Die U-Halle selbst wurde von ursprünglich knapp 20.000 Quadratmeter auf jetzt 8.100 Quadratmeter zurückgebaut. Mit Grünzug Nordost, Radschnellweg und U-Halle ist ein 230 Hektar großer neuer Stadtraum entstanden, der am Samstag für absolutes Festival-Feeling gesorgt hat.”

Fahrrad steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand am Samstag, 26. Juli 2025, selbstverständlich das Fahrrad, das in Mannheim im Jahr 1817 von Karl Drais erfunden wurde. Zahlreiche Mitwirkende boten ein abwechslungsreiches Programm an verschiedenen Showpoints und über 30 Mitmach- und Infoständen. Erstmals wurden im Rahmen des Festivals auch die Preisträgerinnen und Preisträger des STADTRADELNS geehrt.

In bewährter Manier sorgte die RADIO REGENBOGEN-Bühne mit angrenzender Chillout-Area für die musikalische Unterhaltung. Nachdem das Gitarrenduo „Cool Breeze” sein Publikum mit auf eine akustische Zeitreise durch 50 Jahre Pop- und Rockmusik mitnahm, wehte ein Hauch von Italien mit Francesca und Raphael als Duo „Kapper & Autz” über die Bühne. Blues, Country, American Folk und Rock in einem halbakustischen „Mannheim-Style” brachten die Musiker von „Braveland” auf die Bühne, auf der erstmalig auch die Preisverleihung vom STADTRADELN stattfand. Der Sundown wurde von RADIO REGENBOGEN-DJ Daniel Enrix mit chilligen Beats musikalisch untermalt.

Spektakuläre Shows

Ein echter Hingucker waren die Fahrradkünstlerinnen und -künstler mit ihren Shows auf ein, zwei oder mehr Rädern. Die beliebte BMX-Show, bei der einige der besten BMX-Talente Deutschlands auf ihrer Luftkissenlandung spektakuläre Tricks präsentierten, durfte natürlich nicht fehlen. Im Anschluss an die Shows hatte das Publikum selbst die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen und erste Tricks zu üben – Leihräder in verschiedenen Größen und diverse Rampen standen dafür bereit. Die Bike Brothers zeigten spektakuläre Sprünge und atemberaubende Stunts in ihrer Trial-Bike-Show. Ina Queiss aus dem Cycling Circus führte in ihrer Bikerina-Show außergewöhnliche Akrobatik auf dem Rad vor.

Wer sich hoch hinaus traute, konnte stilecht in die Vergangenheit eintauchen und bei Florians Hochrad Fahrschule einen Hochradführerschein absolvieren. Für die ganz Kleinen (bis 5 Jahre) gab es einen Nostalgiespielplatz mit Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen. Beim „Kunstrad” konnten sich Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Kunstwerk erstrampeln und natürlich mit nach Hause nehmen.

Beim Radsalon präsentierten Fahrradanbieter aus der Region neue Trends, während auf dem Gebrauchtradmarkt gebrauchte Fahrräder zu erschwinglichen Preisen erstanden werden konnten. Der ADFC bot seine umfangreiche Helmberatung und Fahrradcodierung an. Der Rad-Check testete Fahrräder kostenlos auf Verkehrstauglichkeit und schaffte Abhilfe bei platten Reifen und kleineren Reparaturen. Ein Reisebüro bot erstmals spezielle Radreisen an.

Vereine, Initiativen und Institutionen präsentieren sich

Viele weitere Vereine, Initiativen und Institutionen aus den Bereichen Radverkehr, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz waren mit Infoständen und Mitmachangeboten ebenso Teil des Programms. So auch erstmalig Stadtbild Mannheim e.V., die im Lapidarium historische Objekte der Mannheimer Stadtgeschichte vorstellten und die Kinder zu einer Malaktion einluden. Am Stand des Local Green Deal wurden die acht Aktionsfelder vorgestellt. Die Stadt Mannheim lud zum Mitmachen beim „MITWIRK-O-MAT und dem „DEAL-O-MAT” ein. Am Infostand von Visit Mannheim wurde die Premiere der Stadtführung Stadt.Wand.Kunst auf zwei Rädern verlost.

VTM-Geschäftsführer Oliver Althausen bedankt sich bei den Hauptsponsoren RADIO REGENBOGEN und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, sowie bei allen Beteiligten, die zum Gelingen von MONNEM BIKE beigetragen haben: „Die organisatorischen Herausforderungen des neuen Veranstaltungsortes wurden durch die überaus positive Resonanz der Teilnehmenden und Ausstellenden belohnt”, so sein Resümée.

Quelle: Stadt Mannheim