Mannheim – Mikrobrauerei Brauquadrat nach Insolenz vor dem Aus – Verliert die Metropolregion die Pionier-Brauerei?

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 28. Juli 2025 – Die Brauquadrat GmbH, Mannheims erste Mikrobrauerei seit über 30 Jahren, steht möglicherweise vor dem Aus. Nach dem Rückzug eines potenziellen Hauptinvestors droht dem innovativen Gastronomie- und Braubetrieb zum 31. Juli 2025 die Schließung.

„Wir haben in den letzten Wochen alles darangesetzt, eine tragfähige Lösung zu finden“, erklärt die neue Geschäftsführung. „Die Resonanz war grundsätzlich positiv, doch vergangene Altlasten

und Fehlentwicklungen sorgen bei potenziellen Investoren noch für Zurückhaltung.“

Ziel war und ist es, gestärkt aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren heraus einen nachhaltigen Neustart zu ermöglichen – mit klarem Konzept, eingespieltem Team und erprobtem Geschäfts-

modell.

Ein entsprechendes Fortführungskonzept liegt vor: Geplant ist eine Übernahme der Geschäftsaktivitäten durch eine neu zu gründende Betriebsgesellschaft im Rahmen eines Asset Deals – ohne

Altlasten, aber mit klarer Struktur. Gastronomischer Betrieb und Brauerei sollen am bisherigen Standort weitergeführt werden.

Die Nachfrage nach den Bieren und Veranstaltungen von Brauquadrat ist nach wie vor hoch, auch der Vertrieb in Handel und Getränkefachgroßhandel ist vorbereitet.

Interessierte Investoren und Partner können sich kurzfristig an die Geschäftsführung wenden.

Quelle:

Brauquadrat GmbH