Ludwigshafen – Einladung: Wahlausschuss zur OB-Wahl tagt

Ludwigshafen – Zu seiner ersten Sitzung tritt der Wahlausschuss zur OB-Wahl unter der Leitung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am

Dienstag, 5. August 2025, 11.30 Uhr Büro der Oberbürgermeisterin, Jaegerstraße 1, (4. OG), Besprechungszimmer,

zusammen. Auf der Tagesordnung steht die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des/der Oberbürgermeister*in am 21. September 2025.

In den Wahlausschuss als Beisitzende berufen sind insgesamt sechs Vertreter*innen der SPD, CDU, FWG und FDP. Dem Wahlausschuss sollen die verschiedenen in der Gemeinde ver-tretenen Parteien und Wählergruppen angehören. Das sind in erster Linie die auf Grund eigener Wahlvorschläge im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen. Den Vorsitz hat OB Jutta Steinruck als Wahlleiterin.

Quelle: Stadt Ludwigshafen