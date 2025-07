Leimen – Einbruch in Restaurant – Zeugenaufruf

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Restaurant im Peter-Disegna-Weg eingebrochen. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr am Dienstag und 06:00 Uhr am Freitag über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Restaurant. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde hierfür zunächst ein Fenster aus der Halterung gerissen. Nachdem sich die Unbekannten schließlich Zugang zum Gastraum sowie dem Bereich der Rezeption verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeit nach Wertgegenständen. Neben einem Geldbeutel, in dem sich mehrere Bankkarten sowie ein Führerschein- und Ausweisdokument befanden, wurde auch Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro von den Unbekannten entwendet. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist noch unklar. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen und suchen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim