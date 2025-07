Kandel – Nachwuchs aus den eigenen Reihen – Vier Auszubildende bestehen Abschlussprüfung an der Alten Rebschule

Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Alte Rebschule setzt auf Ausbildung: Vier Auszubildende konnten jetzt ihre jeweilige Lehre im Wohlfühlhotel in Rhodt mit der erfolgreichen IHK-Prüfung abschließen. Drei Fachfrauen für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie – Roselyne Salee, Lilian Njenga und Kathrin Niestroj – sowie der frischgebackene Koch Januaris Kimanthi freuen sich über ihre Abschlusszeugnisse.

„Wir sind stolz darauf, dass die vier jungen Menschen ihre Ausbildungsziele erreicht haben und vielleicht sogar noch mehr darauf, dass sie uns alle vier in Hotel und Restaurant erhalten bleiben.“ Hotelchefin Sonja Schäfer setzt seit mehr als 20 Jahren auf hauseigenen Nachwuchs: „Alle reden vom Fachkräftemangel, wir bekämpfen ihn mit einem langfristigem Investment in die Jugend.“ Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie-Fachfrau Kathrin Niestroj etwa kam über ein Praktikum ins Hotel – und ist seitdem geblieben. Koch Januaris Kimanthi aus Kenia nahm sich Bruder und Schwester zum Vorbild, die auch schon in der Küche der Alten Rebschule ausgebildet worden waren, und schlug den gleichen Weg ein.

Das Vier-Sterne-Hotel Alte Rebschule beschäftigt rund 50 Menschen aus zwölf Nationen und bildet immer drei bis fünf Lehrlinge aus. „Wir nehmen unsere Ausbildungsverpflichtung sehr ernst und der Erfolg mit dem eigenen Nachwuchs gibt uns Recht,“ so Sonja Schäfer. „Deshalb engagieren wir uns auch im Gastwerk Südpfalz, in dem wir gute Kontakte zu zahlreichen Partnerbetrieben pflegen und in regem Austausch stehen.“ Die Aktion Gastwerk Azubi-Tausch ermöglicht einen Blick über den Tellerrand, zum Beispiel einer angehenden Touristikerin ins Hotelfach oder von Kochazubis in andere Betriebe. Selbst ein zeitweiser Tausch von Hotelküche zu Backstube stand hier schon einmal auf dem Lehrplan. Informationen zum Wohlfühlhotel Alte Rebschule auf www.alte-rebschule.de sowie auf Facebook und Instagram und www.gastwerk-suedpfalz.de.

Bildunterschriften

(Mit Sonja Schäfer) Hotelchefin Sonja Schäfer (rechts) ist stolz auf die frischgebackenen Fachkräfte: (v.l.) Koch Januaris Kimanthi sowie die drei Fachfrauen für Restaurant- und Veranstaltungsfachfrauen Roselyne Salee, Kathrin Niestroj und Lilian Njenga.

Fotos/Quelle: Alte Rebschule