Heidelberg – Ziegelhäuser Brücke: Planungsvariante für Ersatzneubau beschlossen – Gemeinderat votiert für Vorzugsvariante der Stadt – Steg bietet Neckar-Querung während Bauzeit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ziegelhäuser Brücke zwischen den Stadtteilen Ziegelhausen und Schlierbach muss neugebaut werden. Wie die neue Brücke künftig beschaffen sein wird, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Juli 2025 mit großer Mehrheit beschlossen. Das Gremium hat sich dabei für die Vorzugsvariante der Stadt ausgesprochen. Zuvor hatten auch der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 1. Juli sowie der Haupt- und Finanzausschuss am 9. Juli für diese Variante votiert.

Die beschlossene dritte Planungsvariante bietet eine sichere, getrennte Führung aller Verkehrsarten mit minimalen Eingriffen in angrenzende Grundstücke. Zudem kann der Steg bereits vor dem Abriss der alten Brücke gebaut werden. So gibt es während der Bauzeit eine Verbindung über den Neckar, die zu Fuß und mit dem Rad genutzt werden kann. Ohne diesen Steg wäre es während der Bauzeit nicht möglich, an dieser Stelle den Neckar zu überqueren. Der separate Geh- und Radwegsteg wird auf der Brückenseite in Richtung Neckartal (Osten) liegen. Der Zugang erfolgt über eine geschwungene Rampe nördlich der Brahmsstraße.

Mit dem Beschluss der Planungsvariante kann der Ersatzneubau der Ziegelhäuser Brücke nun im Detail weitergeplant werden. Anschließend werden das Planfeststellungsverfahren vorbereitet und der offizielle Bauantrag gestellt. Im Zuge des Verfahrens werden auch die Öffentlichkeit und betroffene Stellen umfassend beteiligt. Eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger soll im Frühling 2026 stattfinden.

Ziegelhäuser Brücke wird im Laufe des Samstagsnachmittags, 26. Juli, wieder freigegeben

Die Ziegelhäuser Brücke wird nach einer Sperrung wegen einer Bauwerksbeprobung bereits im Laufe des Samstagnachmittags, 26. Juli 2025, wieder vollständig für den motorisierten Verkehr freigeben. Ursprünglich war die Sperrung der Brücke bis Sonntag, 3. August 2025, geplant. Dank der intensiven Arbeiten und der Vollsperrung konnten die Maßnahmen jedoch deutlich schneller als geplant abgeschlossen werden. Auch die Verkehrseinschränkungen unterhalb der Brücke im Bereich der B 37 werden zu Beginn der kommenden Woche aufgehoben, voraussichtlich am Montag, 28. Juli 2025.

Neuigkeiten zur weiteren Bauplanung, zu Baumaßnahmen und Untersuchungen der Ziegelhäuser Brücke, die in den nächsten Jahren aus Sicherheitsgründen immer wieder nötig sein können, gibt es auf der Webseite der Ziegelhäuser Brücke unter www.heidelberg.de/ziegelhaeuserbruecke.

Quelle: Stadt Heidelberg