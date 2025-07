Heidelberg – Sommerliche QueerTour Heidelberg im August – Sichtbarmachung queeren Lebens wichtiger denn je

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im August gibt es wieder Gelegenheit, die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenzulernen, wenn am Sonntag, 3. August 2025, um 11 Uhr auf dem Karlsplatz eine queere Führung startet. Queere Sichtbarkeit ist heute wichtiger denn je. Sie fördert Vielfalt und Akzeptanz, baut Vorurteile ab und macht queeren Menschen Mut, authentisch zu leben. In einer Zeit, in der Diskriminierung und Hass wieder zunehmen, setzt Sichtbarkeit ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und Menschenwürde. Mit seiner QueerTour Heidelberg will Gästeführer Steffen Schmid genau dieser Herausforderung Rechnung tragen. Er führt Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu vielen Sehenswürdigkeiten, aber auch zu weniger bekannten Orten in Heidelberg, die einen Bezug zu queerem Leben in Heidelberg haben. Die Themen reichen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit –, über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale queerer Menschen, die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit, bis hin zum aktuellen queeren Leben in der Stadt. Der Altstadtrundgang dauert ca. 2 Stunden. Beginn um 11 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Karlsplatz beim Sebastian-Münster-Brunnen. Kosten: Pay What You Want zugunsten von Queeramnesty Deutschland. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Eine Anmeldung unter queertour-heidelberg@gmx.de ist deshalb erwünscht.

Quelle: QueerTour Heidelberg

www.queertour-heidelberg.de