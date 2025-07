Heidelberg – Betrunkener verursacht Unfall – Geschädigte gesucht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein betrunkener Autofahrer verursachte am frühen Samstagmorgen mindestens zwei Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. Der 43-jährige Audi-Fahrer kollidierte zunächst in der Neuenheimer Landstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto und fuhr ohne zu stoppen weiter. Der geschädigte Eigentümer befand sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug und nahm umgehend die Verfolgung des Audis auf. Während der Flucht stieß der 43-Jährige mit einem KIA zusammen und beschädigte auch diesen. Als der Audi-Fahrer in der Albert-Ueberle-Straße aufgrund einer Baustelle nicht mehr weiterfahren konnte, positionierte der hinterherfahrende 42-Jährige sein Fahrzeug so, dass eine weitere Flucht nicht mehr möglich war. Dennoch legte der Betrunkene den Rückwärtsgang ein und fuhr erneut gegen das Auto des 42-Jährigen.

Anschließend stieg der Unfallfahrer aus seinem Fahrzeug aus, wodurch ihn der Geschädigte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festhalten konnte. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Er wies allerdings deutliche körperliche Anzeichen einer erheblichen Alkoholisierung auf. Im Anschluss durfte der Mann wieder gehen. Er verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Da nicht auszuschließen ist, dass der 43-Jährige im Vorfeld weitere Unfälle verursachte, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Nord nach Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06221/4569-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim