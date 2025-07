Heidelberg – Bahnstadt: Eppelheimer Straße wird am Bauhaus umgestaltet – Bauarbeiten starten zum Jahresbeginn 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Eppelheimer Straße auf Höhe des Bahnstadt-Fachmarktzentrums (Bauhaus) wird umgestaltet. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Juli 2025 beschlossen. Die Baumaßnahme ist Teil der Bahnstadt-Entwicklung und teilt sich in zwei Bauabschnitte. Der erste und nun beschlossene Bauabschnitt soll zum Jahresanfang 2026 starten. Bei den Arbeiten werden der Höhenunterschied am Bauhaus begradigt, die Kreuzung Eppelheimer/Henkel-Teroson-Straße umgestaltet und die neue Rachel-Carson-Straße gebaut. Diese verbindet künftig auf Höhe des Bauhaus-Parkplatzes die Eppelheimer Straße und den Langer Anger. Die Arbeiten werden voraussichtlich18 Monate dauern.

Während der Bauarbeiten zum Jahresbeginn 2026 werden zwei eigens eingerichtete provisorische Umgehungsstraßen genutzt, sodass der Verkehr weiterhin über die Eppelheimer Straße fließen kann. Die Umgehungsstraße im Norden der Eppelheimer Straße wird derzeit bereits für laufende Arbeiten an der Fernwärmetrasse genutzt.

Insgesamt soll die Eppelheimer Straße in den nächsten Jahren in Teilen von der Da-Vinci- bis zur Henkel-Teroson-Straße umgestaltet werden. Der Bereich in Höhe des Luxor-Kinos ist bereits fertiggestellt. Mit der Umgestaltung wird der Straßenabschnitt sicherer und komfortabler für alle Verkehrsteilnehmenden. Rad- und Gehwege werden erneuert und verbreitert. Zugleich wird die Straße barrierefrei und neues Grün wird gepflanzt. Die Stadtwerke erneuern das Leitungsnetz und modernisieren die Beleuchtung.

Hintergrund: Eppelheimer Straße

Die Eppelheimer Straße ist eine der Hauptverkehrsachsen Heidelbergs. Sie bildet mit dem anschließenden Czernyring eine wichtige Achse im innerstädtischen Verkehrsnetz zwischen dem Anschluss Rittel an die B 37 und der Hebelstraßenbrücke. Gleichzeitig ist die Eppelheimer Straße – was weniger bekannt ist – auch eine Hauptversorgungsachse: In großen Leitungen fließen Gas, Strom, Fernwärme und Wasser unter der Straße entlang. Das muss bei den Bauarbeiten berücksichtigt werden und macht den Bau aufwändiger als an anderen Orten.

Quelle: Stadt Heidelberg