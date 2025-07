Bürstadt – Vereinsheim gerät in Brand

Bürstadt/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins Bürstadt geriet am Samstagmittag (26.07.), kurz nach 14.00 Uhr, in Brand. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer zunächst von einer Hecke auf das Gebäude über. Die gesamte Hecke brannte im Bereich des Vereinsheimes gänzlich ab. Das Vordach des Vereinsheims sowie darunter befindliche Gegenstände wurden ebenfalls ein Raub der Flammen.Das Vereinshaus selbst wurde im Bereich des Dachs und an der Fassade beschädigt. Durch das Feuer wurden zudem ein dort geparktes Auto sowie ein Sicherungskasten in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen