Buchen – Hoher Sachschaden nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Person an einem Mitsubishi Space Star in der Römerkastellstraße in Buchen. Der Kleinwagen, welcher von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Samstagmorgen, 6 Uhr, auf dem Parkplatz einer Kirche stand, wurde an der Fahrertüre beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter062819040, zu melden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken