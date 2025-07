Worms – Ab sofort bitte Frau Doktor: Gergana Lilligreen verteidigt erfolgreich ihre Promotion

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Erste Promotion am Fachbereich Informatik an der Hochschule Worms

Am Donnerstag, den 26. Juni um 14 Uhr war es soweit: Gergana Lilligreen hat ihre Promotion in Koblenz erfolgreich verteidigt. In Anwesenheit ihrer Familie, von Doktorandinnen und Doktoranden der Arbeitsgruppe von Prof. Stefan Müller sowie der beiden Gutachter, Prof. Müller und ihrem Betreuer Prof. Alexander Wiebel, präsentierte sie ihre Forschungsergebnisse in einem halbstündigen Vortrag. Es folgte eine intensive, einstündige wissenschaftliche Diskussion, die die Aktualität und Rrelevanz ihres Themas – Augmented Reality (AR) und ihre nutzbringende Anwendung, insbesondere in der Lehre – deutlich machte.

In ihrem Promotionsprojekt mit dem Titel „Development, Implementation and Evaluation of Augmented Reality Techniques in Higher Education and in the Nature” untersucht Gergana, wie sich AR mithilfe der HoloLens von Microsoft sinnvoll in handlungsorientierten Unterricht integrieren lässt. Neben einer App entwickelte sie ein didaktisches Konzept, das bereits in der Vorlesung „Audiovisuelle Produktion” an der Hochschule Worms erprobt wurde. Ergänzend arbeitete sie mit der UDATA GmbH an einer zweiten Fallstudie im Bereich Umweltbildung. Beide Projekte wurden durch das InnoProm-Programm gefördert.

Forschung, Lehre und Engagement

Während ihrer Promotionszeit war Gergana Lilligreen nicht nur wissenschaftlich aktiv, sondern auch tief in die Strukturen des Fachbereichs eingebunden. Sie nahm regelmäßig an wöchentlichen Forschungstreffen teil, bei denen es um die Weiterentwicklung ihrer Dissertation und gemeinsamer Fachartikel ging. Darüber hinaus war sie fest in die Forschungsgruppe UX-Vis integriert, in der sie auch Abschlussarbeiten betreute. Sie unterstützte die Lehre als Prüfungsbeisitzerin und übernahm während des Forschungssemesters von Prof. Wiebel gemeinsam mit Harriet eigenständig die Durchführung der Lehrveranstaltung „Computergrafik”. Ihr Engagement ging damit weit über die eigene Forschung hinaus und war ein wertvoller Beitrag zum Fachbereich.

Wenn einen die Wissenschaft nicht mehr loslässt

Gerganas Weg zur Promotion war ein besonderer: Die gebürtige Bulgarin kam nach dem Abitur mit 20 Jahren nach Deutschland, studierte Computervisualistik an der Universität Koblenz-Landau und sammelte anschließend rund fünf Jahre Berufserfahrung in einem mittelständischen Unternehmen. Der Wunsch nach wissenschaftlicher Arbeit ließ sie jedoch nicht los – sie kehrte in die Forschung zurück und startete ihre Promotion in Kooperation zwischen Hochschule und Universität.

Die Pandemie stellte sie dabei vor besondere Herausforderungen: Nutzerstudien mussten unter Hygieneauflagen und ohne Studierende auf dem Campus durchgeführt werden. Gleichzeitig galt es, im Lockdown auch die Betreuung ihrer zwei Kinder zu organisieren. Trotz allem bewahrte sie sich eine positive Haltung.

Mit der erfolgreichen Verteidigung wird sie nun Dr. Gergana Lilligreen – ein verdienter Abschluss einer beeindruckenden wissenschaftlichen Reise.

Bildunterschrift: Prof. Dr. Stefan Müller, Gutachter von der Uni Koblenz, Gergana Lilligreen und Prof. Dr. Alexander Wiebel, Betreuer von der Hochschule Worms haben allen Grund zur Freude. Glückwunsch an die erfolgreiche Promovendin! Fotograf / Michael Lilligreen

Quelle: Hochschule Worms