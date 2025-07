Winnweiler – Falkensteiner Sternschnuppen-Nacht am 12. August „Die Tränen der Perseiden“

Winnweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Perseiden sind ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorschwarm, der in den Tagen um den 12. August ein deutliches Maximum an Sternschnuppen aufweist.

Damit möglichst viele Wünsche in Erfüllung gehen, denn jede Sternschnuppe gleich ein Wunsch,

widmet sich die Wanderung im Programm der Falkensteiner Sommertouren am Montag, 12.

August diesem Thema – den „Tränen der Perseiden“. Von den Parkplätzen oberhalb der

Falkensteiner Burgruine verläuft die von Stefan Weber geführte Tour zu mehreren

Aussichtspunkten. Am „Rabenfels“ hoffen wir auf möglichst viele Sternschnuppen in der lauen

Sommernacht.

Start der Tour ist um 20.00 Uhr. Die Wanderung ist ca. 6 km lang und dauert ca. 2,5 Stunden.

Nach Belieben können die Teilnehmer auch länger verweilen, da es vom Aussichtspunkt nur

wenige Minuten zurück zum Dorf sind. Parkgelegenheiten befinden sich oberhalb der

Burgruine/Kolpinghaus, in der Hauptstraße von 67808 Falkenstein. Eine Teilnahme kostet für

Erwachsene 5 Euro, für Kinder von 7-16 Jahren 2,50 Euro. Neben gutem Schuhwerk sind bei

dieser Tour eine Taschenlampe und Sitzdecke empfehlenswert.

Die geführte Wanderung wird von der Ortsgemeinde Falkenstein in Kooperation mit dem

Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler angeboten. Aufgrund einer begrenzten

Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung direkt online oder beim Tourismusbüro Winnweiler,

info@winnweiler-vg.de oder Tel. 06302 602 61 erforderlich.

Quelle: Verbandsgemeinde Winnweiler