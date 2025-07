Weinheim – Was ist Boden und wie können wir ihn bearbeiten

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Samstag hatten sich 16 Kinder für das Naturdiplom und das monatliche Landerlebnis-Modul angemeldet, um dem Boden zu begreifen.

Dabei wurde zunächst der Boden aus der Nähe untersucht, indem man mehrere ca. 1 m tiefe Proben ausstach und diese sowohl

optisch als auch chemisch-analytisch untersuchte. Tatsächlich konnten die Forscher nachweisen,

dass es wohl der Neckar war, der den im Untergrund sandigen Hügel im Süden von Lützelsachsen

abgelagert hatte. Beweis war der hohe Kalkgehalt im Sand, der vermutlich Abrieb von der

Schwäbischen Alb ist. Die fruchtbare Auflage dagegen konnte als Löss identifiziert werden.

Leider waren beide Horizonte wegen der Dürre staubtrocken. Alle wunderten sich, dass darauf überhaupt

noch eine Pflanze gedeihen konnte Mit dem mitgebrachten Trinkwasser vergewisserten sich die

Forscher akribisch, dass der Boden tatsächlich in der Lage ist große Mengen Wasser

aufzunehmen und so Überschwemmungen vorzubeugen. Nach einer Trinkpause verlegten wir die

Exkursion auf eine Weide, wo verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte erklärt, und dann auch im

Einsatz gezeigt wurden. Der eiserne Pflug, so erfuhren die Kinder, wurde im 19. Jahrhundert von

dem Dorfschmied John Deere erfunden, dem Namensgeber der heute weltbekannten

Landmaschinenfabrik. Vorgänger waren Hakenpflüge, die vermutlich zunächst in China zum

Einsatz kamen.

Die Vor- und Nachteile des Pflügens in aller Kürze: ein sauberer Acker ohne

Unkräuter aber auch Bodenerosion durch die fehlende Pflanzendecke. Mit diesem

Hintergrundwissen wurde die Bodenbearbeitung und -bestellung in Angriff genommen: Pflügen,

Eggen, Säen, Walzen. Viel Spaß machte das Säen und beim Walzen durften die kleinen Landwirte

dann sogar selbst das Lenkrad führen – ungefähr so wie auf dem Bobby Car. Bei dieser intensiven

Nähe zum Boden war allen schließlich klar, wie wichtig sein Schutz als Ressource ist.

Das Team von Landerlebnis Weinheim freut sich schon auf die nächsten Veranstaltungen für

Kinder: Kartoffelernte. Voraussichtlich am 30. August aber das ist reife- und wetterabhängig – bitte

auf unserer Homepage und auf Facebook verfolgen.

Quelle: Landerlebnis Weinheim e.V.