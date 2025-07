SÜW – Kultursommer Rheinland-Pfalz 2026 steht unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger” – Anträge können ab sofort gestellt werden

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Kulturministerin Katharina Binz hat den Landkreis Südliche Weinstraße darüber informiert, dass ab sofort Projekte für den Kultursommer 2026 eingereicht werden können. In Frage kommende Vereine und Einrichtungen können nun online einen Antrag auf Landesförderung stellen.

Landrat Dietmar Seefeldt und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern machen gern auf den Aufruf aufmerksam: „Auch im Landkreis Südliche Weinstraße kommen wir dank engagierter Kulturschaffender diese Saison wieder in den Genuss zahlreicher kultureller Veranstaltungen, die über den Kultursommer gefördert werden. Sei es in Hainfeld, Kirrweiler, Maikammer, St. Martin, Herxheim, Birkweiler, Siebeldingen, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingenmünster, auf dem Slevogthof oder im Pfälzerwald bei Bad Bergzabern. Wir würden es sehr begrüßen, wenn auch 2026, dann unter dem Motto ‚Die Goldenen Zwanziger’, wieder ein solch vielseitiges Angebot die Kultur an der Südlichen Weinstraße über die Sommermonate bereichert.”

Seit 1992 ermöglicht der Kultursommer Rheinland-Pfalz Kulturprojekte aller Kunstsparten, die von Mai bis Oktober in Rheinland-Pfalz stattfinden. Er bringt ein attraktives Kulturangebot in die Städte, in den ländlichen Raum und an außergewöhnliche Spielorte. Er berät und vernetzt Freie Kulturszene sowie kommunale Veranstalterinnen und Veranstalter und schafft Raum für Begegnungen. Jedes Jahr wird ein neues Kultursommer-Motto ausgeschrieben. Die Goldenen Zwanziger – so nennt man in Deutschland die Jahre zwischen 1924 und der Weltwirtschaftskrise 1929, und das ist auch das Motto des kommenden Kultursommers 2026.

Die Förderantrage sind komplett digital über das Portal www.kultursommer.de zu stellen. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen. Einsendeschluss für Anträge zu Kulturprojekten, die zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober 2026 in Rheinland-Pfalz stattfinden, ist der 31. Oktober 2025. Bei neuen Projekten mit einem Zuschussbedarf über 5.000 Euro wird darum gebeten, den Antrag bereits bis zum 30. September 2025 zu stellen. Bei Fragen ist das Team des Kultursommer-Büros, welches sowohl technisch bei der Antragstellung als auch bei inhaltlichen Fragen sehr gerne weiterhilft, die richtige Ansprechstelle.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße