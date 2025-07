SÜW – Jetzt schon vormerken: Marktplatz der Begegnung am 6. September – Ab sofort Mitmachaktion der Kreisverwaltung SÜW: „Abenteuer Älterwerden – Was bedeutet das für Sie?”

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau verwandelt sich am 6. September in einen großen Marktplatz der Begegnung zum Thema „Abenteuer Älterwerden – Chancen einer neuen Lebensphase”.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich zwischen 11 und 16 Uhr an zahlreichen Informationsständen von rund 20 Organisationen – von den Pflegestützpunkten über die Polizei bis zur Verbraucherzentrale – in und vor dem Kreishaus beraten zu lassen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Informationsmaterialien mitzunehmen. Das Tagesprogramm bietet außerdem zwei interessante Vorträge von renommierten Fachleuten, einen Theaterworkshop und ein offenes Beteiligungsformat. Einlass ist ab 10.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wichtig: Auch wer sich schon „früh” mit dem eigenen Älterwerden beschäftigen will und entsprechende Anregungen sucht, oder wer sich für Angehörige informieren will, ist willkommen.

Alle Generationen sind eingeladen

„Älterwerden beschäftigt uns alle”, so fasst es Landrat Dietmar Seefeldt in seinem Grußwort im Programmflyer der Veranstaltung zusammen. Als Landrat sei ihm dieses Thema besonders wichtig und er trage dafür Sorge, dass ältere Menschen mit ihren Anliegen nicht aus dem Blick geraten, daran halte er fest. Seefeldt ergänzt: „Zum zweiten Mal veranstaltet die Kreisverwaltung den Marktplatz der Begegnung, der viele Aspekte aufgreift, die Seniorinnen und Senioren in unserem Landkreis, aber auch unsere jüngeren Menschen, die sich aktiv damit beschäftigen möchten, aufgreift. Dabei setzen wir neben allen Herausforderungen, die das Älterwerden mit sich bringen, bewusst positive Akzente.”

Das Programm – alles mitmachen oder nach Belieben auswählen

Zum musikalischen Auftakt in den Tag gibt um 11 Uhr ein gemeinsames Singen mit der Singgruppe des Mehrgenerationenhauses Offenbach. Anschließend begrüßt Landrat Dietmar Seefeldt die Gäste. Auch Bernhard Blumenstiel, Erster Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats, und Heike Neumann, Leiterin des Referats Demografie der Kreisverwaltung, werden Grußworte sprechen. Um 11.45 Uhr steht der etwa 45-minütige Vortrag: „Älter werden heute – Die lange nachberufliche Zeit als vielschichtiges Abenteuer” von Prof. Dr. Hans-Werner Wahl, Psychologe und Altersforscher, mit anschließender Diskussion auf dem Programm. Ab 12.30 Uhr besteht die Möglichkeit, vor Ort Mittag zu essen. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Unter anderem wird es leckeren Zwiebel- und Zwetschgenkuchen geben.

„Frauen (ent-)falten sich – bewegt altern” heißt der einstündige Workshop von Monika Kleebauer vom Chawwerusch Theater, der um 13 Uhr beginnt. Um 14 Uhr bieten außerdem Jana Hoyer und Katharina Rösch, Fachkräfte Gemeindeschwester plus, mit einem Bewegungsangebot zum Mitmachen einen aktiven Start in den Nachmittag. Gleich danach, um 14.15 Uhr, beginnt der circa 45-minütige Vortrag von Dagmar Wagner, (M.Sc. Gerontologie, M.A., Diplom HFF München, Referentin zum Thema Älterwerden, Biografin, Dokumentarfilmerin „Ü100″) zum Thema „Du bist so alt, wie du dich denkst – Wie sehr unsere Vorstellungen vom Älterwerden unser tatsächliches Alter bestimmen”, mit anschließender Diskussion. Michaela Endys, Leiterin der Abteilung „Soziales” der Kreisverwaltung, moderiert die Veranstaltung. Zwischen 11 und 15 Uhr können alle Besucherinnen und Besucher außerdem beim Beteiligungsformat „Meine persönliche Landkarte” mitmachen.



Mitmachaktion ab sofort: „Abenteuer Älterwerden – Was bedeutet das für Sie?”

Apropos mitmachen: Schon heute ruft die Kreisverwaltung SÜW zu einer Mitmachaktion im Vorfeld des Marktplatzes auf: Das Organisationsteam will nämlich von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, was das Abenteuer Älterwerden für sie persönlich bedeutet. Denn mit dem Älterwerden verändert sich vieles – nicht alles ist einfach, aber vieles auch bereichernd. „Was ist bei Ihnen Neues im Alter hinzugekommen? Haben Sie ein Hobby entdeckt, einen anderen Blick auf das Leben gewonnen oder sich selbst ganz neu kennen gelernt?”, das sind die Leitfragen der Mitmachaktion, die ab sofort und bis zum 22. August läuft. Alle, die sich beteiligen wollen, schreiben dazu gern ein paar persönliche Zeilen. Die Beiträge werden ohne Namen beim Marktplatz der Begegnung veröffentlicht und in Veröffentlichungen rund um den Marktplatz der Begegnung verwendet. Wer mitmacht, erklärt sich mit der Verwendung und anonymisierten Veröffentlichung des eigenen Beitrags einverstanden. Die Gedanken helfen mit, ein buntes Bild des Abenteuers Älterwerden im Kreis Südliche Weinstraße zu zeigen. Wer möchte, kann auch das eigene Alter dazuschreiben. Die Textbeiträge können entweder per E-Mail an aelterwerden@suedliche-weinstrasse.de oder per Post gesendet werden, zum Beispiel auf einer Postkarte an die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau in der Pfalz. Auch Fotos, kurze Videos oder Sprachnachrichten zum Thema sind per E-Mail willkommen. Falls auf den Fotos oder in Videos Personen abgebildet sind, bitte deren Einverständnis mitsenden (Vordruck verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/mdb).

Wiederholung wegen großen Erfolgs 2023

Erstmals hatte das Referat Demografie der Kreisverwaltung SÜW im Jahr 2023 einen Marktplatz der Begegnung zum Thema Älterwerden organisiert. Diesen September findet nun auf vielfachen Wunsch und wegen des großen Andrangs die zweite Auflage statt. Dank geht an den Club Soroptimist International für die Bewirtung, ebenso an die Sparkasse Südpfalz und die Bäckerei Glaser GmbH für die freundliche Unterstützung der Veranstaltung. Die Erlöse werden an Silberstreif e. V. und das Haus der Familie in Bad Bergzabern gespendet.

Anreisen, parken, mitfahren

Wer mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann ab dem Landauer Hauptbahnhof die Linie 535 Richtung Obertorplatz, Hagenauer Straße bis zur Haltestelle „Ziegelhütte” nehmen. Sie fährt am Hauptbahnhof halbstündlich zur Minute .02 und zur Minute .32 ab. Der Fußweg von der Haltestelle „Ziegelhütte” zur Kreisverwaltung beträgt circa 350 Meter.

Alternativ kann man ab dem Landauer Hauptbahnhof auch in den Bus der Linie 530 Richtung Ranschbach steigen und an der Haltestelle „Kreisverwaltung” aussteigen. Dieser fährt ab 12.02 Uhr alle zwei Stunden, jeweils zur Minute .02.

Parkmöglichkeiten gibt es auf den Parkplätzen neben und hinter der Kreisverwaltung. Adresse: An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau. Wer eine Mitfahrgelegenheit zum Marktplatz der Begegnung benötigen, kann sich gern telefonisch an die Kreisverwaltung wenden, an Regina Klein unter 06341 940-653.

Diese Organisationen und Angebote sind beim Marktplatz der Begegnung 2025 dabei:

Angebote aus den Verbandsgemeinden im Kreis Südliche Weinstraße

• Haus der Familie Bad Bergzabern (Beratung und Angebote für ältere Menschen)

• Mehrgenerationenhaus Offenbach (Angebote und Begegnung für Jung und Alt)

• Verbandsgemeinde Edenkoben (Präsentation lokaler Initiativen und Anlaufstellen)

Beratung und Unterstützung im Alltag

• Angebote der Diakonie (Sozial- und Lebensberatung, Diakom Beratungsmobil Fachkräfte)

• Fachkräfte Gemeindeschwester plus (Präventive Beratung für ein selbstständiges Leben im Alter)

• Betreuungsvereine der Südlichen Weinstraße (Beratungsstellen über Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügung)

• EUTB® – Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (Angebot für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung)

• Pflegestützpunkte (Beratungsstellen rund um Pflege)

Gesundheit, Pflege und seelisches Wohlbefinden

• Forum Demenz Landkreis SÜW-Stadt LD (Informationen für Betroffene und Angehörige)

• Palliativnetz Süd- und Vorderpfalz (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, SAPV)

• Verbraucherzentrale RLP – Gesundheit & Ernährung (Informationen zu Ernährung im Alter)

• Die Pfalz macht sich/dich stark. Wege zur Resilienz (Eine Initiative zur Stärkung des seelischen Wohlbefindens)

Mobilität und Sicherheit

• Polizeipräsidium Rheinpfalz – Zentrale Prävention (Informationen zu Sicherheit im Alltag)

• Sicherheitsbeauftragte im Landkreis SÜW (Beratung zu Prävention und Sicherheitsfragen)

• Hausnotrufsysteme der Wohlfahrtsverbände (Technische Hilfe für selbstständiges Leben im Alter)

Interessenvertretungen der Belange älterer Menschen

• Behindertenbeauftragter des Landkreises SÜW (Interessensvertretungen über die Belange von Menschen mit Behinderungen)

• Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises SÜW (Themen rund um Chancengleichheit)

• Kreisseniorenbeirat, Landkreis Südliche Weinstraße (Interessensvertretungen über die Belange älterer Menschen)

• Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinden SÜW (Interessensvertretungen auf Ebene der Verbands- und Ortsgemeinden)

Soziale Teilhabe und Begegnung

• Chawwerusch Theater Herxheim (Kulturelles Angebot aus der Region)

• Präventionsprojekt Gut Leben im Alter (Förderung sozialer Teilhabe und Selbstbestimmung im Alter)

• Silberstreif – gegen Altersarmut in LD & SÜW e. V. (Hilfe bei finanziellen Nöten und Förderung von Teilhabe)

• Digitalbotschafter (Unterstützung älterer Menschen im Umgang mit Smartphone, Tablet und Internet)

Wohnen im Alter

• Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen (Beratung zum altersgerechten Umbau und Wohnraumanpassung)

• WohnPunkt RLP (Begleitung beim Aufbau innovativer Wohnformen)

• WohnPunkt Queichhambach Stadt Annweiler (Wohnprojekt für ältere Menschen)

Das Programm des Markplatzes der Begegnung ist auch online verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/mdb. Etwaige Änderungen werden dort fortlaufend aktualisiert.

Bildunterschriften:

1) „Abenteuer Älterwerden – Chancen einer neuen Lebensphase”, so lautet das Motto des diesjährigen Marktplatzes der Begegnung. Symbolfoto via Shutterstock: KV SÜW

2) Auf großes Interesse stieß der erste Marktplatz der Begegnung im Jahr 2023. Archivfoto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW