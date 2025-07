Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im August

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Speyer wartet auch im August mit zwei spannenden Veranstaltungen auf.

Bücherklatsch

Einmal im Monat treffen sich Lesebegeisterte gemeinsam mit der Gemeindeschwester Plus Alexandra Mally in der Stadtbibliothek, um gemeinsam über Bücher zu reden. In ungezwungener Atmosphäre geben sie sich Buchtipps, lassen sich inspirieren und unterhalten. Der nächste Termin findet am Donnerstag, 7. August 2025, von 11 bis 12 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Speyer, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei und ein Eintritt jederzeit möglich.

Club der lebenden Autoren: Klappstuhllesung 2.0. „Draußen”

Am Mittwoch, 6. August 2025, von 19 bis 21 Uhr präsentieren die Mitglieder des Clubs der lebenden Autoren eine vielfältige Auswahl an Texten unter freiem Himmel auf der Wiese vor der Villa Ecarius. Der Eintritt ist frei, bringen Sie einfach einen Stuhl oder eine Picknickdecke mit und lassen Sie sich von spannenden, nachdenklichen, überraschenden und lyrischen Texten begeistern. Ergänzt wird das Programm durch musikalische Klänge von Mariusz Rzymkowski. Der Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek e. V.” schenkt Sekt und Mineralwasser aus, so dass Sie einen entspannten Sommerabend mit Literatur, Musik und guten Gesprächen genießen können. Bei Regen findet die die Veranstaltung in den Räumen der Stadtbibliothek statt.

Foto honorarfrei, © Peter Hildebrandt

Quelle: Stadtverwaltung Speyer