Mannheim – VR-Talentiade Sichtungen: „Tür zum Stützpunkt schließt sich nie komplett“

Mannheim/Karlsruhe. Heiß her ging es vergangenen Sonntag nicht nur wettertechnisch, sondern auch bei den diesjährigen VR-Talentiade Sichtungen, bei denen insgesamt 495 Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2015 ihr Können unter Beweis stellten.

Vergangenes Wochenende bot der bfv im Rahmen der VR-Talentiade auch in diesem Jahr zahlreichen Nachwuchstalenten die Chancen, bei dieser Sichtungsmaßnahme um die Aufnahme an einem DFB-Stützpunkt zu spielen. „Damit beginnt der Sichtungsprozess der Jahrgänge U11 bis U14 aber erst“, sagte DFB-Stützpunktkoordinator Daniel Kufner, der er sich nicht nehmen ließ, zusätzlich zu seinen Stützpunkttrainern selbst bei den Sichtungen vorbeizuschauen. „Ziel ist es, begabte Spielerinnen und Spieler schon im frühen Alter zu entdecken und im Talentförderprogramm von DFB und bfv gezielt auszubilden.“

„Wir haben im ersten Schritt 36 Talente ausgewählt, die in den kommenden Wochen und Monaten im montäglichen Stützpunkttraining weiter gesichtet und zu einem Kader von den sechs bis acht talentiertesten Spielerinnen und Spielern zusammengefasst werden“, erläuterte Kufner beispielhaft für die Sichtung am Stützpunkt Sinsheim. Gleichzeitig ist ihm wichtig zu betonen, „dass die Möglichkeit am Stützpunkttraining teilnehmen zu dürfen nie ganz verloren geht.“ Wenn Trainerinnen oder Trainer zu einem späteren Zeitpunkt das Gefühl bekommen, das ein oder andere Talent habe sich verbessert, sollte sich niemand scheuen, die Stützpunkttrainer darüber zu informieren. Der Stützpunktkoordinator klärt auf: „Die Tür zum Stützpunkt schließt sich nie komplett, es besteht immer wieder die Chance daran teilnehmen zu dürfen.“

Was Kufner und seinen Mitstreitern wichtig ist zu betonen: „Leider hören wir immer wieder von vereinzelten Personen, dass die Talente im Stützpunkttraining zu größeren Vereinen wechseln sollen, was schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Vielmehr bekommen die Kinder und Jugendlichen hier ein einmal die Woche stattfindendes Zusatztraining, das für sie kostenlos und komplett über den DFB finanziert ist.“ An allen zehn badischen DFB-Stützpunkten trainieren die U11/U12-Jahrgänge montags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und die Jahrgänge U13/U14 von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Zusätzlich bietet das DFB-Stützpunktprogramm zweimal pro Jahr einen für alle Interessierten kostenlosen Trainingsdialog, der zu einem bestimmten Thema eine von den Trainern geleitete und für die Teilnehmenden moderierte Trainingseinheit beinhaltet.

Die VR-Talentiade wird von den Volksbanken und Raiffeisenbanken gefördert und unterstützt die Fußballverbände in Baden-Württemberg bei der Talentförderung.

