Ludwigshafen – VORVERKAUF STARTET AM 28. JULI 2025 – ERSTE GÄSTE DES 21. FESTIVALS DES DEUTSCHEN FILMS

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ludwigshafen, den 25. Juli 2025 – Am Montag, den 28. Juli 2025, um 10.00 Uhr startet der Vorverkauf für die begehrten Kinotickets des 21. Festivals des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein, das vom 20. August bis 7. September 2025 auf der idyllischen Parkinsel stattfindet.

Rund 80% der Kinotickets verkauft das Festival inzwischen digital in einem Radius von 150 Kilometern um Ludwigshafen. Die übrigen Tickets erwerben die Festivalbesucher entweder an der Vorverkaufsstelle in der Ludwigshafener Rhein-Galerie im Zollhof 4 oder an den Abendkassen, die zu Festivalbeginn von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet haben.

„Wen wir einladen, der will in der Regel auch kommen”, beschreibt Festivalintendant Dr. Michael Kötz die Situation nach Veröffentlichung des Programms. „Wenn nicht so viele Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen und Regisseure jetzt im Sommer drehen würden, würden wir hoffnungslos überrannt. Der Rote Teppich wird 2025 wirklich hochkarätig besetzt sein.”

Wie bereits gemeldet, geht der „Preis für Schauspielkunst” 2025 an Rainer Bock und Uwe Ochsenknecht. Der Filmemacher Edgar Reitz wird mit einem Ehrenpreis geehrt, Kai Wessel erhält den Regiepreis Ludwigshafen 2025 und David Ungureit den Ludwigshafener Drehbuchpreis 2025.

Quelle: Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein