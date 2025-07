Ludwigshafen – Die Suiten für Violoncello von Johann Sebastian Bach – Johann-Sebastian Sommer spielt am 15. August 2025. Juli in St. Michael in Ludwigshafen-Maudach

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Göttinger Cellist hat für das Jubiläumskonzert am Freitag, 15. August 2025, in der Kirche St. Michael in Maudach die Suiten für Violincello von Johann Sebastian Bach ausgewählt.

Gespielt werden die Suiten Nr. 5 c-moll, BWV 1011, Nr. 1 G-Dur, BWV 1007 und Nr. 6 D-Dur, BWV 1012.

Johann-Sebastian Sommer war schon früh mehrfacher Preisträger bei Jugend Musiziert. Schon in den Studienjahren widmete er sich der Kammermusik (Streichquartett, Klaviertrio und Kammerorchester) mit zahlreichen Konzertreisen und Rundfunkaufnahmen im europäischen Raum. Von 1984 bis 2021war Johann-Sebastian Sommer Cellist des Göttinger Symphonieorchesters und gründete 1993 das Göttinger Kammerorchester und 1994 das Göttinger Klaviertrio. Weitere Ensembles, wie die 8 Göttinger Violoncellisten und das Robert Schumann Ensemble Göttingen folgten. Die Mitwirkung bei Ton- und Videoaufnahmen sowie bei CD-Produktionen gehört ebenso zu seinen regelmäßigen Aufgaben, wie die Durchführung und Teilnahme an Konzertreisen im In- und Ausland. Im April 2023 hielt Johann-Sebastian Sommer zum wiederholten Mal eine Meisterklasse für Violoncello bei „Appassionato Musica” in der Villa Pitiana bei Florenz.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstalter, der Orgel- und Kirchenmusik St. Joseph & St. Michael e. V. bittet um Spenden.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen