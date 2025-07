Landau – Félicitations! Stadt Landau gratuliert Barbara Borgeot-Klein zur Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein starkes Zeichen für die gelebte deutsch-französische Freundschaft: Barbara

Borgeot-Klein aus Landau ist für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches

Engagement zum Wohl der Gesellschaft mit der Verdienstmedaille des Landes

Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Alexander Schweitzer

würdigte ihren Einsatz; überreicht wurde die Auszeichnung im feierlichen

Rahmen durch den Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Prof. Dr. Hannes Kopf, der die Geehrte als „Brückenbauerin mit Herzblut“

würdigte.

Unter den Gästen der Zeremonie war auch Oberbürgermeister Dr. Dominik

Geißler, der wertschätzende Worte für Barbara Borgeot-Kleins Engagement

fand: „Wir sprechen oft von deutsch-französischer Freundschaft, aber diese muss

auch gelebt werden. Als Politikerinnen und Politiker ist es unsere Aufgabe, dafür

die Rahmenbedingungen zu schaffen. Doch ohne Menschen wie Barbara

Borgeot-Klein, die sich mit Herz und Überzeugung einsetzten, bleibt alles

Theorie. Gerade in Zeiten, in denen rechtsextreme Kräfte in Deutschland und

Frankreich an Einfluss gewinnen, ist das Eintreten für ein geeintes,

demokratisches Europa wichtiger denn je. Die Deutsch-Französische Gesellschaft

mit Barbara Borgeot-Klein an der Spitze setzt hier ein starkes Zeichen für

Völkerverständigung und dafür danke ich ganz herzlich.“

Barbara Borgeot-Klein war im Jahr 1982 nach Landau gezogen und trat kurz

darauf der Deutsch-Französischen Gesellschaft bei. Heute führt sie die

Gesellschaft als französische Präsidentin und vertritt mehr als 400 Mitglieder.

Ihre engen Verbindungen zu Frankreich spielen eine zentrale Rolle bei der

Zusammenarbeit mit Wissembourg und den Landauer Partnerstädten

Ribeauvillé und Haguenau, wodurch wertvolle kulturelle und gesellschaftliche

Brücken entstehen. Ihr Engagement erstreckt sich auch auf den Bildungsbereich:

Barbara Borgeot-Klein unterstützt aktiv bilinguale Klassen an Grundschulen und

Gymnasien in Landau und ist verantwortlich für die Organisation von

Sprachkursen, die Menschen unterschiedlichen Alters zugutekommen. Darüber

hinaus gehört sie zu den Gründungsmitgliedern der Michel-Bréal-Gesellschaft

und bringt ihre Expertise seit mehr als 16 Jahren als Vorstandsmitglied ein.

Im Rahmen der Preisverleihung äußerte sich Barbara Borgeot-Klein sichtlich

bewegt: „Ich war voller Emotionen und Bescheidenheit, als ich von der

Auszeichnung erfuhr. Emotionen, weil ich als Französin in einem Land geehrt

werde, das mich von Anfang an mit offenen Armen empfangen hat.

Bescheidenheit, weil diese Medaille nicht nur mir allein gehört. Ich teile sie mit

allen heutigen und früheren Vorstandsmitgliedern sowie unseren engagierten

Mitgliedern, die seit Jahrzehnten die deutsch-französische Gemeinschaft in

Landau mit Leben füllen.“

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dominik Geißler (rechts) gratuliert Barbara

Borgeot-Klein (links) zum Erhalt der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-

Pfalz. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.