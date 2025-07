Frankenthal – Einbruch in Kampfschule

Frankenthal / Metropolregion (ots) Am 26.07.2025 im Zeitraum von 02:40 Uhr – 04:10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person Zutritt zu einer Kampfschule in der Mörscher Straße 138 in 67227 Frankenthal. Über die vorhandene Videoaufzeichnung konnte durch die Polizei festgesellt werden, dass die Person sich längere Zeit in der Kampfschule aufhielt und Gegenstände im Wert von 50EUR entwendete. Anschließend entfernte sich die Person. Aktuell ist der Polizei nicht bekannt um wen es sich auf den Videoaufzeichnungen handelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.