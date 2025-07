Sandhausen – Verkehrsministerium besucht Modellprojekt

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Temporäre Umgestaltung der Ortsmitte zeigt positive Entwicklung in

der Verkehrssicherheit

Im Rahmen ihrer Sommertour 2025 besuchte die

Staatssekretärin des Verkehrsministeriums, Elke Zimmer, MdL, am heutigen Tag die

Gemeinde Sandhausen um sich vor Ort ein Bild vom Fortschritt des Förderprogramms

„Temporäre Umgestaltung von Ortsmitten“ zu machen. Gemeinsam mit Bürgermeister

Hakan Günes und Dr. Christopher Leo vom Dezernat Umwelt und Technik des

Landratsamtes sowie Sandhausens Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt begutachtete sie

die Maßnahmen entlang der Hauptstraße, die seit April 2025 im Rahmen des vom

Ministerium geförderten Verkehrsversuchs umgesetzt werden.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie die

Verkehrssicherheit in der Ortsmitte – insbesondere für Fußgängerinnen und Fußgänger

sowie mobilitätseingeschränkte Personen. Da der Rhein-Neckar-Kreis Mitglied in der

AGFK ist, konnten das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und die

Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Baden-

Württemberg e. V. der Gemeinde Sandhausen die temporären Stadtmöbel für drei

Monate kostenlos zur Verfügung stellen. Durch städtebauliche Elemente, neue

Überquerungsmöglichkeiten und die Umgestaltung von Bushaltestellen werden

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit getestet und weiterentwickelt um eine

dauerhafte Lösung nach erfolgreicher Erprobung umzusetzen.

„In den Ortsmitten steckt die Seele einer Gemeinde. Mit dem Verkehrsversuch in

Sandhausen wird sichtbar, wie eine attraktive, sichere und inklusive Ortsmitte für alle

entstehen kann – besonders für Fußgängerinnen und Fußgänger, Kinder, ältere

Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen. Temporäre Maßnahmen wie diese

ermöglichen es, neue Ideen konkret zu erproben und gemeinsam mit der Bevölkerung

weiterzuentwickeln“, betonte Elke Zimmer.

Bereits vor Beginn der Umgestaltung wurden Geschwindigkeitsmessungen

durchgeführt, die Handlungsbedarf belegten: Während der Schülerverkehrszeiten an der

Theodor-Heuss-Grundschule waren im vergangenen Jahr 56 % der Fahrzeuge zu schnell

unterwegs. Über den gesamten Tagesverlauf lag der Anteil bei 50,1 %. Nach Start des

Verkehrsversuchs im Mai 2025 sank der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen

auf 28 %. Die aktuellste Messung im zentralen Bereich der Tempo-30-Zone zeigt einen

weiteren Rückgang auf nur noch 13 %, während der Schülerverkehrszeiten auf 16,5 %.

Zahlen, die bestätigen wie notwendig und wirkungsvoll dieser Verkehrsversuch ist.



Auch die Verlegungen der Bushaltestellen behindert das „Aneinander-Vorbeikommen“

der Busse nicht und kann so einen barrierefreien Ausbau auf der Straße, der in den

Busbuchten nicht realisiert werden kann, ermöglichen. Will heißen: Die Bushaltestellen

müssen so ausgebaut werden, dass sie auch für mobilitätseingeschränkte Menschen, für

Damen und Herren mit Rollator oder im Rollstuhl ebenso wie zum Beispiel für Blinde,

einen Einstieg in den Bus ohne Schwierigkeiten möglich machen. Dies ist nur möglich,

wenn der Gehsteig an das Höhenniveau des Buseinstiegs angeglichen wird. Für diesen

barrierefreien Ausbau gibt es Vorgaben, die innerhalb der Busbuchten nicht eingehalten

werden können. Um einen barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in den Buchten zu

ermöglichen, fehlen etwa 20 Meter Länge, da ein Ein- und Auslenken des Busses in die

Busbuchten bei erhöhtem Bordstein gewährleistet sein muss. Ein barrierefreier Ausbau

auf der Straße ist dagegen möglich, da der Bus nicht in die Bucht ein- und auslenken

muss und somit weniger Länge bei der Erhöhung des Ausbaus benötigt wird.

Bürgermeister Hakan Günes zeigte sich erfreut über den Besuch der Staatssekretärin

des Verkehrsministeriums und die Unterstützung des Landes: „Wir sind sehr dankbar,

dass wir Teil des Förderprogramms zur temporären Umgestaltung von Ortsmitten sind

und wir so wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige und sichere Ortsentwicklung

gewinnen können. Der Versuch soll die Stärken, jedoch auch die Schwächen

verdeutlichen, sodass die Gemeindeverwaltung mit dem Gemeinderat eine bestmögliche

Lösung ins Auge fassen kann, die sowohl Fußgänger, Radfahrerinnen und den

motorisierten Autoverkehr berücksichtigen und in Einklang bringen. Wir können neue

Lösungsansätze unter realen Bedingungen testen – und das mit spürbarem Mehrwert für

unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns über den Besuch von Elke Zimmer, der

zeigt, dass unsere Arbeit hier vor Ort gesehen und gewürdigt wird.“

Die Gemeinde wird die Testphase auch nach Auslaufen des Förderprogramms mit

eigenem Mobiliar bis Ende des Jahres fortführen und die gewonnenen Erkenntnisse

anschließend in die zukünftige dauerhafte Gestaltung der Ortsmitte einfließen lassen,

die vom Gemeinderat beschlossen wird. Ziel ist es, einen sicheren, barrierefreien und

lebenswerten Raum für alle Verkehrsteilnehmenden zu schaffen.

Foto 1:

Anschließend machte sie sich gemeinsam mit Bürgermeister Hakan Günes, Dr.

Christopher Leo vom Dezernat Umwelt und Technik des Landratsamtes sowie

Sandhausens Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt direkt vor Ort am Lège-Cap-Ferret-Platz ein Bild von den Maßnahmen.

Foto: Gemeinde Sandhausen

Foto 2:

Bürgermeister Hakan Günes empfing Elke Zimmer, Staatssekretärin des Verkehrs-

ministeriums, im Rathaus und stellte ihr die Fortschritte des Förderprogramms

„Temporäre Umgestaltung von Ortsmitten“ in Sandhausen vor.

Foto: Gemeinde Sandhausen

Quelle: Gemeinde Sandhausen