Neustadt/Weinstraße – Versuchter Einbruch in Wertstoffhof

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26.07.2027 um 02:43 Uhr erhielt hiesige Dienststelle eine Mitteilung über drei verdächtige Personen, welche sich an einem Fenster des Wertstoffhofs in der Nachtweide in 67433 Neustadt/W. zu schaffen machen.

Nach Eintreffen der Streifenbesatzungen konnte festgestellt werden, dass versucht wurde, mittels eines Steines eine Fensterscheibe einzuwerfen, was jedoch nicht zielführend war. Die Täter konnten, ohne zuvor in das Objekt zu gelangen, unerkannt entkommen. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat erbittet nun die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße