Mannheim – Käfertal: Entsiegelter Habichtplatz als grüne Quartiersmitte wiedereröffnet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Eine klimawirksame Grünfläche zum Verweilen mitten in Käfertal: Oberbürgermeister Christian Specht hat heute mit Erster Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und Bürgermeister Ralf Eisenhauer den neuen Habichtplatz eröffnet. Die Stadt Mannheim hatte den Platz seit November letzten Jahres entsiegelt und neu begrünt.

Abkühlung im Sommer

Wo vorher ein asphaltierter Platz war, ist jetzt ein Park entstanden. Mit Sitzbänken, einer Rasenfläche zum Spielen und Entspannen und mit Pflanzbeeten, die die Grünfläche von den umliegenden Straßen abgrenzen. Auf barrierefreien Wegen lässt sich der Platz überqueren. Die alten Bäume blieben erhalten, sieben weitere werden bis April 2026 gepflanzt. „Der neue Habichtplatz macht den dicht bewohnten Stadtteil Käfertal klimaresilienter: An heißen Sommertagen ist er mit seinen Grünflächen eine kühle Oase für die Bewohnerinnen und Bewohner, die sich auch auf die umliegende Bebauung auswirkt. Und bei Gewittern kann der Regen auf dem Platz versickern, statt wie bisher in die Kanalisation zu fließen”, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht. „Für die Entsiegelung und Neugestaltung des Platzes haben wir mit großer Unterstützung von Bund und Land rund eine Million Euro investiert.”



„Mit der Neugestaltung des Habichtplatzes ist eine grüne und klimafreundliche Mitte in Käfertal entstanden, die für alle Bewohnerinnen und Bewohner einen Ort der Begegnung, des Verweilens und der Erholung schafft. Dieser Platz ist mehr als nur eine schöne Grünfläche – er ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unseres Stadtklimas und zur Anpassung an die steigenden Hitzetage in unserer Stadt”, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

„Die Stadt setzt mehrere Entsiegelungsmaßnahmen um, auch dank finanzieller Unterstützung durch Förderprogramme. Untersuchungen wie die Stadtklimaanalyse und das Entsiegelungskonzept geben Auskunft darüber, wo Entsiegelung besonders effektiv ist, wie hier am Habichtplatz”, so Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Zuschüsse aus Städtebauförderung

Rund eine Million Euro investierte die Stadt Mannheim in das Projekt. Die Platzumgestaltung ist Teil der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme “Käfertal Habichtplatz/Reiherplatz”. Deshalb beteiligten sich der Bund und das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt” zu 60 Prozent an den Kosten. Neben der Umgestaltung des Habichtplatzes sollen weitere Projekte dazu beitragen, das Quartier aufzuwerten: Zum Beispiel soll auch der Reiherplatz umgestaltet werden und einige denkmalgeschützte GBG-Wohngebäude werden bereits umfangreich saniert.

Menschen aus Käfertal haben mitgeplant

Die Planung für den neuen Habichtplatz ist ein Gemeinschaftswerk des Stadtraumservice Mannheim und des Fachbereichs Geoinformation und Stadtplanung. Menschen aus Käfertal haben den Vorentwurf kommentiert, daraufhin wurde er überarbeitet. Im Juli 2024 hatte der Gemeinderat den Umbau dann beschlossen.

