Ludwigshafen – Arbeitsunfall BASF – Mitarbeiter einer externen Firma erleidet Produktbenetzung

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am 16. Juli 2025 kam es gegen 10 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen.

Bei Instandhaltungsarbeiten benetzte sich ein Mitarbeiter einer externen Firma am Bein mit einer geringen Menge 4-Hydroxybutylacrylat. Im Medical Center der BASF wurde er ärztlich versorgt.

Aufgrund medizinischer Folgekomplikationen erfolgte heute die stationäre Aufnahme in eine der umliegenden Kliniken.

4-Hydroxybutylacrylat ist ein Grundprodukt, das in vielen chemischen Produkten zum Einsatz kommt. Es ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet:

• Verursacht schwere Augenschäden

• Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

• Verursacht Hautreizungen

• Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Die zuständigen Behörden sind informiert

Quelle BASF SE

