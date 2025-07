Kaiserslautern – FCK spielt zum Geburtstag am 26.7 gegen AS Rom

Kaiserslautern. Der 1.FC Kaiserslautern feierte in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag und trifft im Jubiläumsspiel am Samstag, 26. Juli um 18 Uhr, auf den neunfachen italienischen Meister AS Rom. Für die Begegnung im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg wurden bisher schon 34.000 Karten verkauft. Das Spiel wird auch live im SWR-Fernsehen und im Livestream vom SWR ab 17.50 Uhr übertragen. Dies ist der letzte Test für den FCK vor dem Saisonauftakt in der 2. Liga am Sonntag (3.8 um 13.30 Uhr) bei Hannover 96. Die Mannschaft von FCK-Trainer Torsten Lieberknecht spielt in den Jubiläums-Trikots. Torsten Lieberknecht hat im Trainingslager in Österreich festgelegt, dass Marlon Ritter auch in dieser Saison Kapitän beim 1. FC Kaiserslautern bleibt.

Text Michael Sonnick

Foto : Marlon Ritter bleibt auch in der neuen Saison Kapitän beim FCK (Foto Michael Sonnick)