Heidelberg – Pkw überschlägt sich und kommt auf Dach zum Liegen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (24.07.2025), zwischen 13:10 und 13:35 Uhr, sprach eine Unbekannte in der Prager Straße eine Seniorin an. Die Frau begleitete die Seniorin bis in ihre Wohnung, unter den Vorwand etwas aufschreiben zu wollen. Währenddessen erschien die angebliche Schwester der Frau an der Haustür und lenkte die Senioren ab, sodass die Frau in ... Mehr lesen »