Weinheim – Sulzbacher Kerwe steht vor der Tür Tradition, Feststimmung und Umzug – Verkehrsbehinderungen am Sonntag möglich

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende wird wieder kräftig gefeiert: Die traditionelle Sulzbacher Kerwe lädt Einheimische und Gäste zum geselligen Miteinander ein. Ein offizielles Festprogramm gibt es zwar nicht, dennoch beginnt die Kerwe ganz klassisch am Freitagabend um 18:00 Uhr mit der feierlichen Eröffnung auf dem Festplatz. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 27. Juli, mit dem großen Kerweumzug. Start ist um 14:00 Uhr, insgesamt 37 Zugnummern werden sich bunt und fröhlich durch den Ort bewegen. Die Umzugsstrecke verläuft über die Andersenstraße, Kleiststraße, Albert-Schweitzer-Straße, Goethestraße, Dammweg, Bachgasse, Frankenstraße, Gartenstraße, Heinrichstraße, Schillerstraße und erneut die Goethestraße, ehe der Zug am Festplatz endet. Gegen 15:30 Uhr findet im Anschluss an den Umzug die traditionelle Kerwerede auf dem Rasen vor der Schule statt – ein beliebter Programmpunkt, der das Brauchtum in Sulzbach lebendig hält. Wegen des Umzuges kommt es am Sonntag in der Zeit von 13:00 Uhr bis etwa 15:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Ort. Auch eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße B3 ist nicht ausgeschlossen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und auf die Umleitungen auszuweichen.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim