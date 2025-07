Speyer – Bewerbungsaufruf für den Frühlingsmarkt 2026 – Jetzt Aussteller*in werden

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit frischem Namen und bewährtem Konzept lädt die Stadt Speyer im kommenden Jahr zum ersten Frühlingsmarkt ein. Die Veranstaltung findet am Wochenende des 25. und 26. April 2026 auf der Maximilianstraße statt und knüpft an die erfolgreiche Tradition des Garten- und Pflanzenmarktes an – mit einem erweiterten Themenspektrum rund um den Frühling. Der Frühlingsmarkt richtet sich an Pflanzenliebhaber*innen, Gartenbegeisterte und alle, die den Frühling begrüßen möchten. Aussteller*innen können ihre Produkte und Dienstleistungen rund um Garten, Pflanzen, Dekoration und Frühlingsthemen einem breiten und interessierten Publikum präsentieren. Passend zur Eröffnung der Gartensaison findet der Markt am letzten Aprilwochenende statt. Ein besonderer Vorteil: Am Sonntag, 26. April 2026, ist ein verkaufsoffener Sonntag geplant, der zusätzliche Besucher*innen in die Innenstadt locken wird.

Interessierte Aussteller*innen können sich ab sofort bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen anmelden.

Kontakt:

Lena Damian

Telefon: 06232 14-2731

E-Mail: veranstaltungen@stadt-speyer.de

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind unter https://www.speyer.de/de/veranstaltungen/messen-maerkte-und-veranstaltungen/fruehlingsmarkt/ abrufbar. Bewerbungen müssen bis zum 30. September 2025 eingehen.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer