Sandhausen – NACHTRAG: Großeinsatz der Feuerwehr – Dachstuhlbrand

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag kam es um kurz nach 17 Uhr auf der Kreuzung Rohrbacher Straße/ Schwetzinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 36-jähriger VW-Fahrer hielt zunächst an der dortigen roten Ampel an. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr er, obwohl die Rotphase weiterhin andauerte, aus bislang unbekanntem Grund in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam ... Mehr lesen »