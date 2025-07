Mannheim – Zwei Verletzte und rund 40.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf der BAB 656

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag um 17:10 Uhr befuhr eine 23-jährige Citroen-Fahrerin die BAB 656 in Fahrtrichtung Heidelberg. Am Autobahnkreuz Mannheim wechselte sie auf die Parallelfahrbahn, um im Weiteren den Kreisel Mannheim-Frankfurt zu befahren. Hierbei bemerkte die junge Frau den vor ihr befindlichen stockenden Verkehr zu spät und fuhr einem 50-jährigen Mitsubishi-Fahrer hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi auf den VW eines 56-Jährigen aufgeschoben. Die 23-Jährige sowie die 82-jährige Beifahrerin des Mitsubishi-Fahrers wurden hierdruch leicht verletzt. Nach der erstenmedizinischen Betreuung vor Ort, wurden die beiden Frauen durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Citroen und dem Mitsubishi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der VW war noch fahrbereit und konnte die Weiterfahrt im Anschluss an die Unfallaufnahme fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim