Mannheim – Nach versuchtem Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Montag bis Donnerstag, 18:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich Zutritt zu einer Wohnung in der Straße “Sonnige Au” im Stadtteil Neckarau zu verschaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand versuchten die Täter die Tür der Wohnung gewaltsam zu öffnen. Da es den Tätern wohl misslang, ließen sie von der weiteren Tatbegehung ab und ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim