Mannheim – Diego Michel wechselt zum SV Waldhof

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 27-jährigen Mittelfeldspieler Diego Michel unter Vertrag genommen. Zuletzt stand der Franzose beim Traditionsverein FC Sochaux in der dritten französischen Liga unter Vertrag. Künftig soll er das zentrale Mittelfeld der Blau-Schwarzen verstärken. Insgesamt bringt der in Rennes geborene Michel die Erfahrung aus 79 Drittligaeinsätzen in Frankreich sowie 16 Scorerpunkten mit. „Diego Michel ist ein sehr interessanter Spieler, der uns mit seiner Spielstärke im zentralen Mittelfeld weiterhelfen soll“, erklärt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim. „Er bringt viele Qualitäten mit, die unser Spiel mit dem Ball bereichern. Mit seiner Übersicht setzt er seine Mitspieler gekonnt in Szene, kann aber auch selbst aus der zweiten Reihe torgefährlich werden. Sein Profil hat uns überzeugt, weshalb wir uns entschieden haben, ihn in unsere Mannschaft zu integrieren.“

Auch der Neuzugang selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich habe viel Gutes über den Verein gehört und freue mich sehr, künftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass meine Spielweise gut zum Team passt. Der Saisonstart rückt näher, daher freue ich mich besonders auf die kommenden Tage mit der Mannschaft“, so Michel bei seiner Vertragsunterzeichnung im Carl-Benz-Stadion. Sportdirektor Mathias Schober ergänzt: „Unser Ziel ist es, aus einer stabilen Defensive heraus mehr Torgefahr zu entwickeln und mit dem Ball spielerische Lösungen zu finden. Diego Michel bringt viele Eigenschaften mit, die wir uns von einem zentralen Mittelfeldspieler wünschen. Mit ihm erhöhen wir die Qualität und den Konkurrenzkampf im Kader. Jetzt gilt es, dass er seine Stärken schnell auf dem Platz zeigt – dann werden wir viel Freude an ihm haben.“

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07