Ludwigshafen – Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (24.07.2025), zwischen 13:10 und 13:35 Uhr, sprach eine Unbekannte in der Prager Straße eine Seniorin an. Die Frau begleitete die Seniorin bis in ihre Wohnung, unter den Vorwand etwas aufschreiben zu wollen. Währenddessen erschien die angebliche Schwester der Frau an der Haustür und lenkte die Senioren ab, sodass die Frau in der Wohnung Bargeld Höhe von mehreren tausend Euro aus dem Schlafzimmer entwenden konnte. Es wird derzeit von drei Tätern ausgegangen.

Die zwei Täterinnen werden beide als circa 40 Jahre alt beschrieben. Die Frau in der Wohnung wird als kräftig, circa 160cm groß mit blonden Haaren beschrieben. Sie trug einen strengen Zopf und eine gelbe Bluse. Die andere Frau trug ein beigefarbenes Kleid und hatte braune Haare. Zusätzlich soll eine der Frauen eine Decke unter dem Arm getragen haben und einen osteuropäischen Akzent gehabt haben.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz