Ludwigshafen – Kommandowechsel auf der Korvette “Ludwigshafen am Rhein” – Stadt und Freundeskreis bei Zeremonie vertreten

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag wurde ein Ehepaar im Seniorenalter um ihr erspartes Vermögen in Höhe von mehreren Tausend Euro gebracht, in dem ihnen heilende Fähigkeiten vorgegaukelt wurden. Das Ehepaar war gegen 11 Uhr von einem Lebensmittelmarkt in der Ferdinand-Porsche-Straße zu Fuß über die Wittelsbacherallee in Richtung Hohenstauferallee unterwegs, wo sie schließlich von einer bislang unbekannten ... Mehr lesen »