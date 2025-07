Landau – Startschuss für wichtige Neubaumaßnahme zur Stärkung der Notfallversorgung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem offiziellen Spatenstich wurde heute der Startschuss für den Neubau der DRK-Rettungswache in Bad Bergzabern gegeben – ein sichtbares Zeichen für den Beginn eines zukunftsweisenden Projekts im Bereich der Notfallrettung. Landrat Dietmar Seefeldt, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH, betonte die Notwendigkeit des Neubaus: „Die derzeitige Rettungswache am Klinikum Bad Bergzabern entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Notfallversorgung.“ Nach einer längeren Suche konnte schließlich ein geeignetes Grundstück in der Landauer Straße gefunden und von der Stadt Bad Bergzabern erworben werden. Der neue Standort schafft nun die Voraussetzung für eine qualifizierte, leistungsfähige und zukunftssichere Infrastruktur. Nach dem Abriss der bestehenden Altbauten starten nun die Erd-, Gründungs- und Fundamentierungsarbeiten. Mit dem Neubau soll die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Südliche Weinstraße nachhaltig gestärkt werden. Die neue Rettungswache wird nach modernen baulichen Standards und unter Berücksichtigung energetisch nachhaltiger Kriterien errichtet.



Die Investitionssumme beträgt rund 3,5 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt zu 75 Prozent durch die Gebietskörperschaften des Rettungsdienstbereiches Südpfalz; das verbleibende Viertel trägt das DRK als Betreiber selbst. Die Rettungswache Bad Bergzabern ist staatlich anerkannte Lehrrettungswache und engagiert sich dauerhaft in der dreijährigen Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern. Aktuell arbeiten hier rund 28 Personen im 24/7-Betrieb. Vier Rettungsmittel sind im Einsatz. Damit verbunden ist auch die Notwendigkeit, moderne Arbeits-, Schulungs- und Sozialräume sowie eine adäquate Fahrzeugunterbringung zu schaffen. Im Jahr 2024 rückte die Wache zu insgesamt 5.100 Einsätzen aus, davon etwa 3.000 im Bereich der Notfallrettung. Für ein leichtes Schmunzeln sorgte Landrätin Dr. Susanne Ganster (Landkreis Südwestpfalz) zu Beginn ihres Grußwortes mit der rhetorischen Frage: „Was macht die Landrätin des Landkreises Südwestpfalz beim Spatenstich zur neuen Rettungswache in Bad Bergzabern?“ Ihre Antwort: Als leitende Rettungsdienstbehörde für den Bereich Südpfalz ist sie gemeinsam mit dem Landkreis Südwestpfalz auch zuständig für die kreisfreien Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken sowie die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz.



„Die 17 Rettungswachen des Bezirks sind eng vernetzt durch die Integrierte Leitstelle in Landau – das Herzstück unseres Systems, auf das wir stolz sein können“, so Ganster. Die Landrätin setzt sich gemeinsam mit ihren Amtskollegen Dietmar Seefeldt und Martin Brandl intensiv für den Erhalt und die Weiterentwicklung der hervorragend ausgestatteten Leitstelle ein. Ihr Ziel sei es, eine flächendeckende, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen – mit einem verlässlichen Rettungsdienst als Rückgrat. Abschließend überbrachte auch Manuel Gonzalez, Vorstand des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz e.V., ein Grußwort. Er lobte die sehr positive Entwicklung des DRK-Rettungsdienstes in der Südpfalz und betonte die Bedeutung des Projekts für die gesamte Region. Die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH wurde im Jahr 2009 als gemeinnützig anerkannte GmbH gegründet. Ihr ist die Organisation und Durchführung des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes einschließlich dem qualifizierten Krankentransport in den Städten Landau, Pirmasens und Zweibrücken und den Landkreisen Germersheim, Südwestpfalz und Südliche Weinstraße, sowie der Betrieb der Integrierten Leitstelle Landau als zentrale Schaltstelle übertragen. Durch den Betrieb der Rettungswachen Annweiler, Bad Bergzabern, Bundenthal einschließlich Notarztstandort Dahn, Edenkoben, Germersheim, Hauenstein, Herxheim, Kandel, Landau, Maximiliansau, Pirmasens, Rodalben, Weselberg und Zweibrücken gewährleistet die DRK-Rettungsdienst Südpfalz GmbH in einem Gebiet von 2.271 km² für rund 460.000 Bürgerinnen und Bürgern eine optimale Versorgung für Kranke und Verletzte. Insgesamt beschäftigt die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH rund 330 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 36 Auszubildende sowie durchschnittlich 15 junge Menschen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres. Daneben stehen weitere rund 250 ausgebildete ehrenamtliche Helfer im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit bereit.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße