Landau – Neue Rettungswagen für DRK-Wachen in Germersheim, Landau und Pirmasens

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Seefeldt,

Geschäftsführer Jürgen See sowie der Leiter des Rettungsdienstes Achim Bayer haben die drei neuen Rettungswagen (RTW) an die örtlichen Leitungen der DRK-Rettungswachen Germersheim, Landau und Pirmasens zur Inbetriebnahme in den regulären Dienstbetrieb übergeben.

Die drei Rettungswagen sind durch die zuständige Rettungsdienstbehörde als zusätzliche Einsatzmittel im Zuge der zum

1.Januar 2025 wirksam gewordenen Vorhalteerhöhung zur Verbesserung der Versorgung dauerhaft in Dienst gestellt worden.

Alle drei Rettungsfahrzeuge entsprechen dem einheitlichen RTW-Konzept

Rheinland-Pfalz. Dieses sorgt mit einer standardisierten Ausstattung dafür, dass

Einsatzkräfte wie beispielsweise Rettungshubschrauberbesatzungen und

Notärzte benachbarter Rettungsdienstbereiche, sich schnell und sicher im

Rettungswagen orientieren können. Dies ermöglicht einen flexiblen und

effizienten Einsatz, auch bei überregionalen Lagen oder in besonderen

Einsatzsituationen.

Die Beschaffungskosten pro Fahrzeug und Ausstattung liegen bei rund 300.000

Euro. Alle neuen Rettungswagen werden zum Arbeitsschutz der Belegschaft mit

neuen modernen selbstaufrichtenden Tragesystemen und Tragestühlen mit

elektrischen Treppensteigern zum Patiententransport ausgestattet. Die

medizinische Ausstattung orientiert sich an der Ausstattung einer Notaufnahme,

damit die Notfallpatienten vor Ort schon mit optimaler Ausstattung versorgt

werden können.

Neben einer beispielsweise modernen Beatmungseinheit können über ein

modernes 12-Kanal-EKG mit Defibrillations- und Schrittmachereinheit die EKG-

Daten direkt zur Zielklinik übertragen werden. Es ist zudem möglich, dass per

Telemedizin weitere Fachexpertise eingebunden werden kann. Dies sorgt dafür,

dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter für zielgerichtete

Verdachtsdiagnosen und Versorgungsmuster die Zielklinik einbeziehen können.

Damit wird die Versorgungskette deutlich verbessert.

Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter versorgen gemäß dem eigenen

Berufsgesetz und Landesvorgaben gemäß medizinischen Standards

selbstständig oder je nach Einsatzgrad zusammen mit Notärzten die

Notfallpatienten. In Rheinland-Pfalz können sich Notfallsanitäterinnen und

Notfallsanitäter zusätzlich zusammen mit einem sogenannten Telenotarzt, der bei

Bedarf zugeschaltet werden kann, eine ärztliche Expertise zur Weiterversorgung

einholen.

Landrat Dietmar Seefeldt, welcher zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der DRK

Rettungsdienst GmbH ist, würdigte das Engagement der Einsatzkräfte und

wünschte allzeit gute Fahrt, unfallfreie Einsätze und stets eine gesunde

Rückkehr.

Dem Leiter Rettungsdienst Achim Bayer und dem Geschäftsführer Jürgen See ist

ein weiterer Aspekt zur Tätigkeit von Rettungsdienstmitarbeitenden ein großes

Anliegen. „Unsere Einsatzkräfte stehen für Hilfe in Not, und leisten dies nach

klaren Standards, allerdings auch oft unter einem enormen Stress. Wir wünschen

uns daher einen respektvollen Umgang mit unseren Mitarbeitenden, welche allzu

oft zu Einsatzanlässen gerufen werden, die keine Notfälle im Sinne der

Notfallmedizin sind“, so der Geschäftsführer Jürgen See.

Der Geschäftsführer führt auf, dass die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH im

Jahr 2009 als gemeinnützig anerkannte GmbH gegründet wurde. Ihr ist die

Organisation und Durchführung des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes

einschließlich dem qualifizierten Krankentransport in den Städten Landau,

Pirmasens und Zweibrücken und den Landkreisen Germersheim, Südwestpfalz

und Südliche Weinstraße, sowie der Betrieb der Integrierten Leitstelle Landau als

zentrale Schaltstelle übertragen. Durch den Betrieb der Rettungswachen

Annweiler, Bad Bergzabern, Bundenthal einschließlich Notarztstandort Dahn,

Edenkoben, Germersheim, Hauenstein, Herxheim, Kandel, Landau,

Maximiliansau, Pirmasens, Rodalben, Weselberg und Zweibrücken gewährleistet

die DRK-Rettungsdienst Südpfalz GmbH in einem Gebiet von 2.271 km2 für rund

460.000 Bürgerinnen und Bürgern eine optimale Versorgung für Kranke und

Verletzte.

Insgesamt beschäftigt die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH rund 330

hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 36 Auszubildende sowie

durchschnittlich 15 junge Menschen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

und des Freiwilligen Sozialen Jahres. Daneben stehen weitere rund 250

ausgebildete ehrenamtliche Helfer im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur aktiven

Mitarbeit bereit.

Als größtes Projekt 2025 der DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH steht der

Neubau einer neuen Rettungswache in Bad Bergzabern im Fokus der

Geschäftsführung. Die Kosten belaufen sich auf circa 3,5 Mio. Euro, welche zu 75

Prozent über öffentliche Zuschüsse abgedeckt sind. Die restlichen 25 Prozent

trägt das DRK als Betreiber.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße