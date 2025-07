Landau – Fahrzeug und Führerschein nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (24.07.2025) gingen bei der Polizei Landau gegen 23:10 Uhr mehrere Meldungen über ein viel zu schnelles Fahrzeug in der Ostbahnstraße in Landau ein. Ein hochmotorisierter Audi wäre mehrfach mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Ostbahnstraße auf- und abgefahren. Mutmaßlich wurde versucht, mit dem Fahrzeug die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, um dies den dort filmenden Personen zu Showzwecken zu demonstrieren. Der Audi konnte in der Maximilianstraße durch eine Streife festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 18-jährige Fahrer war bei der Polizei kein Unbekannter. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten. Der Audi wurde erst am Dienstag auf ihn zugelassen.

Nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung als Tatmittel und der Führerschein mit dem Zweck der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Diese hatte der Fahrzeugführer erst zu Beginn des Jahres erworben. Der 18-Jährige muss sich zudem in einem Strafverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Weitere Zeugen oder Personen, die durch den Verkehrsvorgang gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau