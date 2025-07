Hoffenheim – Stanley Nsoki wechselt leihweise zu Union Berlin

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Stanley Nsoki für die kommende Saison an den Ligakonkurrenten Union Berlin. Der französische Defensivspieler hat im Kraichgau noch einen Vertrag bis Juni 2027. „Stan hat seine Leistungsfähigkeit hier in Hoffenheim in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Nach drei Jahren in Hoffenheim ist es für Stan nun jedoch an der Zeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aus diesem Grund haben wir uns in gemeinsamen Gesprächen dazu entschieden, eine Leihe zu Union Berlin anzustreben. In Berlin hat Stan nun die Chance, sich bei einem anderen Verein zu zeigen und sich sportlich nochmal weiterzuentwickeln.“

Stanley Nsoki wechselte im August 2022 vom belgischen Traditionsverein Club Brügge nach Hoffenheim. Der französische Defensivspieler absolvierte in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 59 Pflichtspiele für die TSG in der Bundesliga (1 Tor), dem DFB-Pokal sowie in der Europa League. Nsoki wurde fußballerisch bei Paris St. Germain ausgebildet und durchlief für sein Heimatland von der U16 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften Frankreichs und kommt dabei auf insgesamt 13 Länderspiele im Juniorenbereich für den französischen Fußballverband.