Hockenheim – „Kumm rei”: Gesprächstreff für Menschen aus aller Welt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Integrationsbüro Hockenheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum neuen Gesprächstreff ein, der jeden Dienstag von 16:30 bis 18:30 Uhr stattfindet. In der einladenden Atmosphäre des Hoggema Treffs in der Ottostraße 2 haben Menschen aus aller Welt die Möglichkeit, sich auszutauschen, Ideen zu teilen und neue Begegnungen zu erleben. Integrationsbeauftragte Petra Grabs betont, dass der Gesprächstreff eine Plattform für offene und inspirierende Dialoge bietet: “Unser Ziel ist es, Gemeinschaft zu fördern und ein Netzwerk zu schaffen, das Hockenheim in seiner Vielfalt und Verbundenheit stärkt”. Besucher können sich während der Treffen austauschen und die verschiedenen Kulturen und Perspektiven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenlernen. Der Gesprächstreff bietet eine wertvolle Gelegenheit für Interessierte, ihre Gedanken in einer freundlichen Umgebung zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim