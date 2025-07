Hirschberg – BAB 5 – Straßensperrung nach Unfall auf der Autobahn – 2 NACHTRAG

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 14:30 Uhr war am Donnerstag ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der BAB 5 in Richtung Darmstadt unterwegs. Dabei handelte es sich entgegen erster Meldungen um einen Skoda. Kurze Zeit später wechselte der Fahrer aus bislang unbekanntem Grund vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden LKW. Der Skoda prallte mit so großer Wucht auf das Heck des LKW, dass am Auto die Airbags ausgelöst wurden. Der 56-jährige Fahrer des Skodas sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Das verunfallte und nicht länger fahrbereite Auto musste abgeschleppt und die Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zur Sperrung des rechten Fahrstreifens, die bis 15:40 Uhr andauerte. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim