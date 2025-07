Heppenheim – 119. Stadtkirchweih in Heppenheim vom 01. bis 04. August – Große FFH JUST PARTY mit FFH-DJ Daniel Fischer

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heppenheim ist wieder Zeit für die Stadtkirchweih: Vom 01. bis 04. August gibt es am Graben Spaß und Unterhaltung für alle Generationen. Die Veranstaltung punktet durch das schöne Ambiente unter den Platanen und das Engagement der Heppenheimer Vereine HC VFL und Starkenburgia, die wieder die großen Freisitze betreiben werden. Die Schoppepetzer sind ebenfalls wieder mit dabei.

Auf der zentralen Bühne am südlichen Graben spielen Bands, wird getanzt und Hit Radio FFH schickt DJ Daniel Fischer zur großen FFH JUST PARTY in die Kreisstadt.

Das kulinarische Angebot reicht vom traditionellen Bratwurst-Imbiss bis hin zu indischen und chinesischen Spezialitäten, Burgern, Steaks und Schnitzel, Fisch, Schokofrüchten und französischen Crêpes. Das Café Fachwerkstube hat seinen gemütlichen Freisitz vergrößert und freut sich auf Gäste.

In diesem Jahr verwandelt sich der Marianne-Cope-Garten wieder in eine entspannte Chillout-Area, ausgestattet mit Liegestühlen, Weingondeln und Lampions. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kreativ-Pavillon mit wechselnden Angeboten. Am Samstag können Kinder gemeinsam mit dem Team des Museums basteln, während am Sonntag die Filzfeen zum Filzen einladen. Am Montag findet eine Mitmach-Aktion mit den Rangern des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald statt. Zudem haben alle Kinder die Möglichkeit, sich an den bunten und kreativen Mitmach-Programmen des Zirkus „Hallöchen“ am Samstag und Sonntag auszuprobieren. Natürlich gibt es wieder das beliebte Kinderkarussell, Bungee, Pfeilwurf und den Schießwagen auf dem Festgelände.

Endlich zurück ist seit 2024 die „Bierfass-Rallye“. Ein halbvolles Bierfass kann am Sonntag von 13:00 bis 14:30 Uhr über einen Parcours bewegt werden. Dem Gewinnerteam winken attraktive Preise. Die Anmeldung ist bis Samstag 20:00 Uhr am Stand der Schoppepetzer möglich.

Die Veranstaltungsfläche ist komplett barrierefrei und somit für alle Gäste zugänglich. Der Eintritt ist an allen Veranstaltungstagen frei. Der Stadtbus (Linien 678 und 679) kann am Kerwe-Wochenende wieder kostenlos genutzt werden.

Die Stadtkirchweih auf dem Graben erfordert eine Änderung in der Linienführung des Stadtbusverkehrs. In der Zeit vom 30. Juli bis 06. August 2025 können die Haltestellen Graben, Lehrstraße und Halber Mond durch die Linie 679 nicht angefahren werden. Zur Sicherstellung einer weiterhin guten Anbindung der Innenstadt wird daher in der Parkhofstraße eine Ersatzhaltestelle für die Stadtbuslinie 679 eingerichtet.

Die Festleitung wird täglich von HB & Hardman Security sowie vom Sanitätsdienst der Malteser unterstützt.

Freitag, 01.08.

Die offizielle Eröffnung findet um 19:00 Uhr auf der Festbühne statt. Die Biermacher GmbH spendiert zu diesem Anlass ein Fass Bier. Bürgermeister Burelbach wird zusammen mit Pfarrer Thomas Meurer und Pfarrer Frank Sticksel mit dem traditionellen Fassbieranstich und dem Salutschießen durch die Schützengesellschaft Kirschhausen e.V. die 119. Heppenheimer Stadtkirchweih eröffnen. Vorab stimmt der Walking-Act „U4X“ die Gäste auf den Kerwe-Start ein. Im Anschluss kann zur Musik der Band „The Chaotics“ gefeiert werden.

Samstag, 02.08.

Samstag ab 16:00 Uhr öffnen die Betriebe ihre Stände und laden zum Essen, Trinken, Spielen oder Karussell-Fahren ein. Ab 16:00 Uhr kann mit dem Team des Museums Heppenheim im Kreativ-Pavillon gebastelt werden und um 16:30 Uhr unterhält der Mitmach-Zirkus Hallöchen die Kleinsten. Ab 20:00 Uhr steht FFH-DJ Daniel Fischer auf der Bühne und die große Radio FFH JUST PARTY steigt – auch bei dieser ist der Eintritt frei.

Sonntag, 03.08.

Tradition spielt eine wichtige Rolle bei der Stadtkirchweih. Jeden Sonntag um 11:00 Uhr findet die Ökumenische Agapefeier und der Gottesdienst statt, bei dem auch der evangelische Posaunenchor mitwirkt. Von 13:00 bis 14:30 Uhr können die Besucher an der „Bierfass-Rallye“ teilnehmen, gefolgt vom Auftritt der Tanzschule Vienna. Außerdem sind die Filzfeen aus Lorsch von 13:00 bis 17:00 Uhr im Kreativ-Pavillon zu Gast, wo die Kinder bunt gestaltete Blumen, Schnüre und Windlichter filzen können. Um 16:00 Uhr sorgt die „Stadtkapelle Heppenheim“ mit einem Sonntagskonzert für gute Stimmung, und ab 19:30 Uhr gibt die Band „The MGNTS“ Covermusik zum Ausklang des Tages.

Montag, 04.08.

Der traditionelle Kerwe-Frühschoppen beginnt um 11:30 Uhr mit DJ Heinze Miggel.

Im Kreativ-Pavillon besteht heute die Möglichkeit, von 15:00 bis 18:00 Uhr gemeinsam mit den Rangern des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald zu basteln. Nach der Happy Hour um 18:00 Uhr startet die Unterhaltungsmusik der „Starkenburg Musikanten“, die bis zum Kerweausklang um 23 Uhr für Stimmung sorgt.

Förderer:

Die Heppenheimer Stadtkirchweih wird unterstützt von:

Bormuth-Stumpf Elektrotechnik GmbH

Die Biermacher GmbH

EASYFITNESS.club Heppenheim

GGEW AG

Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung

Odenwald-Quelle GmbH & Co. KG

REWE Center Daniel Ludorf

Verkehrs- und Heimatverein Heppenheim e.V.

Öffnungszeiten:

Freitag 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr

Samstag 16:00 Uhr bis 01:00 Uhr

Sonntag 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Montag 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Veranstalter

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

Großer Markt 1; 64646 Heppenheim

stadtmarketing@stadt.heppenheim.de

www.heppenheim.de

Quelle: Stadt Heppenheim