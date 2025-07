Heidelberger Triathlon am Sonntag, 27. Juli – Start um 9.30 Uhr – Verkehrseinschränkungen in der Altstadt, in Neuenheim und auf dem Königstuhl

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Triathlon zählt zu den sportlichen Höhepunkten in Heidelberg und zu den attraktivsten Ausdauerveranstaltungen in Deutschland: Am Sonntag, 27. Juli 2025, werden rund 1.200 Sportlerinnen und Sportler im Einzel oder in der Staffel auf die anspruchsvolle Strecke über die olympische Distanz gehen. Für Kinder findet im Rahmen des „Heidelberg Triathlon“ der erste „Nikar4Kids-Lauf“ statt: über eine 200-Meter-Distanz für die Jahrgänge 2022 bis 2019, über eine 400-Meter-Distanz für die Jahrgänge 2018 bis 2015.

Der Start des „Heidelberg Triathlon“ ist um 9.30 Uhr im Neckar im Bereich des Neckarmünzplatzes. Die Schwimmstrecke führt circa 1.600 Meter neckarabwärts bis zur „Wasserschachtel“ an der Theodor-Heuss-Brücke in Neuenheim. Dort steht der Wechsel auf das Fahrrad und eine 36 Kilometer lange Strecke mit etwa 900 Höhenmetern und Steigungen von bis zu 14 Prozent auf dem Programm. Sie führt entlang des nördlichen Neckarufers und über die Alte Brücke durchs Klingentor über die Klingenteichstraße. Dort folgt ein 14 Kilometer langer Rundkurs auf dem Königstuhl, der zweimal absolviert werden muss. Abschließend führt eine zehn Kilometer lange Laufstrecke mit 160 Höhenmetern auf den Philosophenweg und zurück zum Ziel auf der Neuenheimer Neckarwiese. Der Wettkampf wird vom SV Nikar ausgerichtet.

Die schnellsten Triathletinnen und Triathleten werden gegen 11.30 Uhr im Zielbereich erwartet. Auch die Wechselzone zwischen den einzelnen Disziplinen befindet sich auf der Neckarwiese nahe der Theodor-Heuss-Brücke. Dort erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer über Lautsprecherdurchsagen regelmäßig Neuigkeiten zum Rennverlauf. Weitere Informationen sind online unter www.heidelberg-triathlon.de erhältlich.

Zeitweise Sperrungen am 27. Juli – unter anderem B 37, Uferstraße und L 534 betroffen

Im gesamten Bereich der Veranstaltung ist am Sonntag, 27. Juli, mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zur reibungslosen Durchführung der Veranstaltung müssen teilweise Halteverbote und Vollsperrungen auf den folgenden Strecken angeordnet werden:

Wegen des Schwimmeinstiegs im Bereich der Alten Brücke ist die B 37 am 27. Juli von circa 8 bis 10.30 Uhr zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und dem Karlstor gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Schlossbergtunnel. Die Uferstraße in Neuenheim ist ab 6 Uhr nicht mehr befahrbar, die L 534 (Neuenheimer Landstraße/Ziegelhäuser Landstraße) ist zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Stiftweg von 8 bis 14 Uhr gesperrt.

Die Radstrecke über den Königstuhl – über unter anderem Neue Schlossstraße, Johannes-Hoops-Weg und Gaiberger Weg – ist von circa 8.30 bis 13 Uhr für den Verkehr voll gesperrt, der Bereich Alte Brücke/Neuenheimer Landstraße bis circa 14 Uhr. Von den Sperrungen während der Veranstaltung ist unter anderem auch die Zufahrt zum Heidelberger Schloss und zum Parkhaus Kornmarkt/Schloss (P12) betroffen. Die Zufahrt zum Schloss mit der Bergbahn ist möglich. Verkehrsteilnehmer werden auf Umleitungsstrecken hingewiesen. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis.

Die Radfahrstrecke wird nach dem Schwimmen von den Athletinnen und Athleten auf dem Neckarvorland in Angriff genommen. Die Streckenführung: Uferstraße – Neuenheimer Landstraße – Alte Brücke – Obere Neckarstraße – Fischergasse – Marktplatz – Oberbadgasse – Bremeneckgasse – Oberer Fauler Pelz – Schlossberg – Klingentorstraße – Klingenteichstraße – Johannes-Hoops-Weg – Speyererhofweg – Saupfercheckweg – Unterer St.-Nikolausweg – Gaiberger Weg – Drei-Eichen-Weg – Königstuhlweg – Chaisenweg – Kohlhöferweg – Gaiberger Weg – Molkenkurweg – Schloß-Wolfsbrunnenweg – Neue Schlossstraße – Bremeneckgasse – weiter in die zweite Runde/zurück Richtung Wechselzone – Oberbadgasse – Marktplatz – Fischergasse – Alte Brücke – Obere Neckarstraße – Neuenheimer Landstraße bis zum Ziel an der Theodor-Heuss-Brücke.

Die Laufstrecke beginnt zwischen 10.50 und 12.30 Uhr an der Theodor-Heuss-Brücke. Die Streckenführung: Uferstraße – Bergstraße – Philosophenweg – bis zum Wendepunkt und zurück über Philosophenweg – Bergstraße – Uferstraße bis ins Ziel an der Theodor-Heuss-Brücke. Die letzten Athletinnen und Athleten werden gegen 14 Uhr im Ziel erwartet.

Quelle: Stadt Heidelberg