Heidelberg – Ziegelhäuser Brücke: Bauwerksbeprobung zur Untersuchung von Schäden – Brücke bis Sonntag, 3. August, für motorisierten Verkehr gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ziegelhäuser Brücke zwischen den Stadtteilen Ziegelhausen und Schlierbach ist noch bis Sonntag, 3. August 2025, für den motorisierten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Grund hierfür ist eine dringend notwendige Bauwerksbeprobung, bei der die Substanz der Brücke umfassend untersucht wird. Die Brücke wurde 1954 mit einem damals neuartigen Spannverfahren gebaut, bei dem Stahlseile – sogenannte Spannglieder – im Inneren des Betons für die nötige Tragkraft sorgen. Aus Erfahrung mit ähnlichen Brückenbauwerken weiß man, dass dieses Verfahren anfällig für Korrosionsschäden ist: Wenn die stählernen Spannglieder im Laufe der Zeit rosten, kann die Stabilität der gesamten Konstruktion gefährdet sein. Aktuell werden an der Brücke kleinere Rissbildungen beobachtet, die Anlass geben, die Spankonstruktion vorsorglich näher zu untersuchen.

Um den inneren Zustand der Ziegelhäuser Brücke zuverlässig bewerten zu können, müssen an drei gezielten Stellen Betonbereiche geöffnet und einzelne Spanndrähte entnommen und hinsichtlich ihres Zustandes untersucht werden. Die drei Öffnungsstellen befinden sich an den zwei Längsträgern und am sogenannten Spannblock unter der Fahrbahn am Südende der Brücke. Dort laufen die Spannglieder zusammen und übertragen ihre gebündelte Kraft auf das gesamte Bauwerk. Da die Spannglieder fest im Stahlbeton eingebettet sind, ist das ein technisch aufwändiger Eingriff: Um an den Spannblock zu gelangen, muss die Fahrbahn geöffnet und ein Graben hergestellt werden.

Parallel dazu werden unterhalb der Brücke Gerüste aufgebaut, um auch dort Materialproben zu entnehmen und weitere Prüfungen durchführen zu können. Während der Bauwerksbeprobung ist gleichzeitig die Fahrbahn unter der Brücke in Richtung Neckargemünd verengt. Die Folgearbeiten unterhalb der Brücke im Bereich der B 37 und weitere Prüfungen der Brücke dauern voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, 3. August 2025.

Bisherige Instandsetzungsmaßnahmen

Seit Mitte 2022 führt die Stadt Heidelberg umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an der Ziegelhäuser Brücke durch, um deren eingeschränkte Nutzbarkeit bis zum geplanten Ersatzneubau sicherzustellen. Ein Schwerpunkt der Arbeiten lag im Bereich der Brahmsstraße: An der Unterseite der Brücke wurden dort mehrere Quer- und Längsträger beidseitig mit einer Spritzbetonschale verstärkt, um die Tragfähigkeit der Struktur zu erhöhen. Zur zusätzlichen Stabilisierung wurden außerdem einzelne Zwischenräume zwischen den tragenden Querrippen ausbetoniert. Im Endbereich der sogenannten Strombrücke, dem Brückenteil über dem Neckar, wurde die Fahrbahnplatte nachträglich quer vorgespannt, um die Lastverteilung zu verbessern.

Darüber hinaus erfolgten an verschiedenen Stellen gezielte Instandsetzungen geschädigter Betonelemente. Auch das Brückengeländer mit integrierten Lichtmasten wurde in Teilen saniert und ertüchtigt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Wendeltreppe, die von der Brücke hinunter zur Brahmsstraße in Ziegelhausen führt, erhielt eine neue Unterstützungskonstruktion zur statischen Sicherung. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme wurden entlang fast der gesamten Brückenlänge Sicherheitsnetze an den äußeren Gesimsen angebracht. Diese fangen kleinere Betonteile auf, die sich bei fortschreitender Nutzung und Alterserscheinungen aus dem Bauwerk lösen könnten. Bereits seit März 2020 gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen (Ausnahmen für Busse und Rettungsfahrzeuge) sowie Tempo 30. Ein stationärer Blitzer überwacht die Einhaltung der Vorgaben. Zusätzlich wird das Verformungsverhalten der Brücke seit Ende 2020 elektronisch überwacht. Die Kosten für die bisherigen Sicherungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Erinnerung: Verkehrsbeeinträchtigung bis 3. August

Vom 21. Juli bis 3. August 2025 ist die Ziegelhäuser Brücke für den motorisierten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Umleitungen über die Theodor-Heuss-Brücke (Heidelberg, Höhe Bismarckplatz) und die Friedensbrücke (Neckargemünd) sind ausgeschildert. Rad- und Fußverkehr sowie der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) können die Brücke weiterhin in beide Richtungen nutzen. Rettungsfahrzeuge haben jederzeit freie Durchfahrt. Am Sonntag, 27. Juli, wird die Sperrung im Rahmen des Heidelberger Triathlons vorübergehend aufgehoben, da die Brücke dann als Umleitungsstrecke dient.

Hintergrund: Sanierung und Neubau Ziegelhäuser Brücke

Die Ziegelhäuser Brücke, eine zentrale Verbindung über den Neckar zwischen Ziegelhausen und Schlierbach, soll durch einen Neubau ersetzt werden. Hintergrund ist der bauliche Zustand des bestehenden Bauwerks: Statische Nachrechnungen, Materialuntersuchungen und regelmäßige Prüfungen haben gezeigt, dass die Brücke mehrere Mängel aufweist, die ihre langfristige Standfestigkeit beeinträchtigen. Spätestens im Jahr 2029 endet die verbleibende Nutzungsdauer. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/ziegelhaeuserbruecke.

