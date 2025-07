Heidelberg: Abweichender Betrieb aufgrund von Arbeiten an der Montpellierbrücke

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – m Zuge einer mehrmonatigen Sanierung muss die Montpellierbrücke einschließlich ihrer Zufahrten saniert werden. Dabei werden Asphalt- und Gleiserneuerungsarbeiten durchgeführt. In zwei Phasen kommt es zu abweichendem Betrieb auf den rnv-Buslinien 33 und 34 sowie den rnv-Bahnlinie 22 und 26.

Von Sonntag, 27. Juli, bis einschließlich Sonntag, 14. September, kann der Busverkehr nicht über seinen angestammten Linienweg fahren. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 33 und 34.

Linie 33

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen über die Czernybrücke zwischen Stadtwerke und Mary-Somerville-Platz

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen Maria-Mitchel-Straße (Fahrtrichtung Emmertsgrund) und HD Hauptbahnhof Süd sowie Schwetzinger Terrasse und Czernybrücke (Fahrtrichtung Universitätsplatz)

Veränderte Abfahrtspositionen am HD Hauptbahnhof: Steig D in Richtung Emmertsgrund, Steig C in Richtung Universitätsplatz

Linie 34

Verkürzter Linienweg in beiden Fahrtrichtungen zwischen Heiligkreuzsteinach und HD Hauptbahnhof

Entfall der Haltestellen Montpellierbrücke, Schwetzinger Terrasse, HD Hauptbahnhof Süd und Czernybrücke

Von Montag, 28. Juli, bis einschließlich Samstag, 29. November ist die Montpellierbrücke für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 22 und 26.

Linie 22

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Stadtbücherei und Gadamerplatz

Entfall der Haltestellen Ringstraße, Montpellierbrücke und HD Hauptbahnhof Süd

Veränderte Abfahrtspositionen am Gadamerplatz: Steig C in Richtung Bismarckplatz, Steig D in Richtung Eppelheim

Line 26

Zusätzliche Bedienung der Steige C und D am Gadamerplatz zur Erhaltung der Umsteigemöglichkeit zur Linie 22 in und aus Richtung Bismarckplatz und Eppelheim

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH