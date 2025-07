Germersheim – Drei Dienstjubiläen und eine Verabschiedung in den Ruhestand

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der vergangenen Woche wurden in der Kreisverwaltung Germersheim wieder mehrere feierliche Anlässe an einem gemeinsamen Termin begangen. Eric Christ und Frank Wenner blicken auf jeweils 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurück, Andrea Jetter sogar auf 40 Jahre. Yvonne van de Zande wurde in den Ruhestand verabschiedet. Nach langjähriger Tätigkeit als Bauzeichner in Landau wechselte Eric Christ 2020 zur Kreisverwaltung Germersheim. Seitdem leitet er den Fachbereich Gebäudemanagement und Liegenschaften. Frank Wenner arbeitet schon über 20 Jahre als Hygieneinspektor beim Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim. Zuvor hatte er seine Ausbildung zum Bürokaufmann ebenfalls bei der Kreisverwaltung absolviert. Andrea Jetter ist schon lange fester Bestandteil des Jobcenter-Teams und hat die Gründung ganzer Abteilungen miterlebt. Neben Landrat Brandl gratulierten auch der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler sowie Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalrats sowie der Personalabteilung den Jubilaren. Außerdem wurde Yvonne van de Zande in den Ruhestand verabschiedet. 2021 kam sie über das Corona-Impfzentrum zum Gesundheitsamt. Zuletzt war sie Teil des Scan-Teams, das die Akten der Kreisverwaltung digitalisiert. Landrat Martin Brandl dankte Yvonne van de Zande für ihre Arbeit und wünschte ihr alles Gute für den bevorstehenden Ruhestand.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim